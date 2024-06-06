「城寨四子」張文傑女友視角勁攞命　呢個位置邊整三文治邊抖動

電影《九龍城寨之圍城》截至昨天（4日）為止票房已達$92,712,033，深受網民歡迎的「城寨四子」之一張文傑，昨日於社交平台發布了一條「女友視角—整宵夜俾你食」的短片，引起不少女性網民「暴動」。網民紛紛湧入他社交平台留言及尖叫，亦有不少網民敲碗要求劇中其他角色，城寨三子﹑伍允龍﹑古天樂等人再拍一條「女友視角」短片。

深受網民歡迎的「城寨四子」之一張文傑。(劇照)

張文傑女友視角拍片。(IG圖片)

片中張文傑先是同視像致電過來問：「做咩搞到咁夜啊？成日唔瞓教！咁放唔瞓唔得㗎！我做緊嘢啊！一陣上床呢唔準玩電話知唔知？咩啊？肚餓？要食公仔麵？唉，一陣食完又過肥啊，好啦，轉頭整個『方包三文治』你食好冇呢？食完快啲瞓，聽朝約咗我去睇戲啊！」片中的「女友視角」盡顯他超有魅力及「男友力」爆炸的一面。

片中張文傑先是同視像致電過來。(網上片段截圖)

片中的「女友視角」盡顯他超有魅力及「男友力」爆炸的一面。(網上片段截圖)

網上早前突然流傳一段張文傑教製作「方包三文治」的教學影片，片中他在船上製作「方包三文治」，不少網民都留意到張文傑於片中沒有穿上衣，一邊教大家如何製作「方包三文治」，他的胸肌就一邊抖動，令到不少網民精神一震。今次女友視角影片似乎呼應當年「方包三文治」的影片，如果張文傑要一邊震著胸肌邊製作「方包三文治」請網民吃，又會有多少女生被迷倒。

網上流傳一段張文傑教製作「方包三文治」的影片。(網上片段截圖)

片中他在船上製作「方包三文治」。(網上片段截圖)