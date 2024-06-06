何太何伯開直播向細女討回亡妻首飾　再追450萬：唔係我都唔眼閉

《東張西望》何生何太事件發酵至今一直是傳媒及觀眾關注的焦點，何太今日（6日）在抖音與老公何伯齊齊開直播交代何伯亡妻的首飾遺物分配一事，他說：「（亡妻）啲首飾多過我現任妻子，仲有啲首飾手鏈，鑽石戒指係埋晒嗰度，仲有翡翠手鈪擺埋喺（亡妻）嘅骨灰龕度。」他透露目前亡妻的首飾遺物在細女手上保管，並表示：「嗰啲係我買嚟送俾亡妻。」

《東張西望》近日接連報導喪妻76歲老翁何伯，與年紀相差逾30載的內地女忘年戀。（《東張西望》截圖）

何太今日（6日）在抖音與老公何伯齊齊開直播交代亡妻的首飾遺物分配一事。（直播截圖）

堅持取回亡妻首飾的權利

有網民向何伯提問：「點解要攞返亡妻嘅首飾？」他表示：「要攞返，嗰陣時我冇夾萬擺咗喺細女嗰度，嗰陣時佢影出嚟買首飾嗰陣時候有晒單據。」新何太激動表示：「點解網民要攻擊我，又話我呃又話我貪心，好難聽都講得出。」何伯強調亡妻的首飾並不是送給細女，他說：「淨係俾佢保管，亡妻走咗梗係歸返我啦！」新何太讀出網民的留言：「你個細女係最黑心腸嘅人，你要唔要問吓亡妻嘅意見？」何伯回應：「亡妻佢知嘅一定明白嘅，因為我買俾佢係屬於佢，俾咗個細女就有排爭，嗰度有十両幾金。」他解釋若果拿回亡妻的首飾：「擺喺自己嗰度，如果第日冇錢就攞嚟賣返出嚟之後用。」

何伯公開向細女拎返亡妻首飾。（直播截圖）

450萬養老金最新進展

講到細女將他的450萬養老金全數提走，現時的最新進展，何伯說：「梗係要攞返嚟，一定攞到返嚟啲錢係我搵返嚟，如果唔係點我都唔眼閉，我決心攞返返嚟，我要用嚟養老，全部攞晒我，留得嗰$4200，$4200點夠啊！養大佢哋（何伯的孩子）都冇用，養到佢哋18歲都唔識報恩！」何伯何太異口同聲表示：「我哋冇錢請律師，申請法援。」至於有關求助法援部份，何伯表示：「俾足時間我細女，如果逼到我最後我會同佢喺法庭見，法庭一見盜竊咗我啲錢，佢就要坐監。佢冇問過我冇通知過我，就等於偷我啲錢走。佢唔認我呢個老竇，我就唔認我呢個女。」

何伯何太異口同聲表示申請法援。（直播截圖）