21歲「聲夢小花」玩水濕身效果勁有睇頭　唔會輸畀「最強Body 」

現年21歲的「聲夢小花」林君蓮（Kaitlyn）日前出席WATERBOMB音樂節，她在社交平台分享了當日「玩水」的照片，在她的高冷成熟外表下，原來都甚有「睇頭」。相中的林君蓮穿上白色性感比堅尼上衣，玩得很盡興的她整個身都濕透，令其完美身材更加表露無遺，網民大讚她「禾稈冚珍珠」，更指她不輸給「最強Body 」郭珮文。

21歲的「聲夢小花」林君蓮日前出席WATERBOMB音樂節。(IG@lklk.orange)

網民大讚林君蓮「禾稈冚珍珠」，更指她不輸給「最強Body 」郭珮文。(IG@lklk.orange)

林君蓮向來予人感覺較冷酷，加上曾經年少時被人欺凌「笑得唔靚」，自覺亦「唔識笑」，原創一曲「黑面」自嘲。再加上林君蓮平時喜歡穿黑色，讓人感覺老成，其實在「聲夢家族」中除了四小花外，最年輕的就是她。不過今次的性感造型又的確令人改觀，她近期於社交平台上載小背心短褲性感照及跳舞短片，展示她可愛日韓少女一面，再加上扁嘴表情，與高冷暗黑形象相比之下有勁大的反差感。

林君蓮向來予人感覺較冷酷。(IG@lklk.orange)

林君蓮性感形象與高冷暗黑形象相比之下有勁大的反差感。(IG@lklk.orange)

林君蓮小背景：

現入讀著名加拿大多倫多大學的林君蓮加港兩邊走，五月趁暑假回港放假之餘，密密幕後準備音樂創作。14歲時遠赴加拿大讀書，林君蓮從小喜歡唱歌，尤其對韓國文化K-pop著迷，曾經有成為韓國練習生的機會，但因家人反對而放棄，最後在疫情期間決定回流香港，報名參加《聲夢傳奇》，一完歌手夢。

林君蓮14歲時遠赴加拿大讀書，現時加港兩邊走。(IG@lklk.orange)