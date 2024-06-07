百億豪門少奶分享戀愛心得　遠離渣男：傷害你的人只會反覆傷害你

名模熊黛林（Lynn）在2016年與百億富豪、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口幸福美滿。榮升百億豪門少奶奶的熊黛林雖已成為幸福人妻，但事業心不減，除了繼續拍戲之外，亦積極直播帶貨，又不時拍片分享心得。日前熊黛林就拍片分享戀愛經驗，告誡女士們遠離「渣男」！

名模熊黛林（Lynn）。（IG@lynnx1010）

一家四口幸福美滿。（IG@lynnx1010）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

積極直播帶貨。（影片截圖）

郭可頌買名錶送老婆！（影片截圖）

幸福人妻！（影片截圖）

熊黛林拍片分享戀愛經驗。（影片截圖）

熊黛林指同理心強、有拯救欲的女生很多時會遇到「渣男」，但她就強調：「不要試圖用自己的關懷去改善他們，不要因為同情心一而再再而三地降低自己的底線。」她指出「渣男」會用語言和行為來扭曲兼操縱女方的思想，但她就勸諭女士們要相信自己的判斷：「哪怕拿出一大堆冠冕堂皇的理由，只要他讓你覺得不舒服了，那他就是錯的。」熊黛林又勸大家要保護自己，無論是身體、感情還是金錢：「不要一股腦地什麼都給出去，有一些女孩子真的一開始談戀愛呢，恨不得把自己所有的一切都掏空了，來表示自己有多麼愛他，但是誰也不知道，你對面的那個人到底是人還是鬼。」

熊黛林指同理心強、有拯救欲的女生很多時會遇到「渣男」，但她就強調：「不要試圖用自己的關懷去改善他們，不要因為同情心一而再再而三地降低自己的底線。」（影片截圖）

「渣男」會用語言和行為來扭曲兼操縱女方的思想。（影片截圖）

但她就勸諭女士們要相信自己的判斷。（影片截圖）

熊黛林又勸大家要保護自己。（影片截圖）

無論是身體、感情還是金錢。（影片截圖）

帶眼識人！（影片截圖）

熊黛林指「渣男」基本上沒有道德底線，所以千萬不要相信他會改過：「傷害你的人，只會反覆傷害你。」雖然有很多人因留戀過往的美好而再次接納對方，但熊黛林就認為：「一段不斷消耗你的感情，你留着還有什麼意義呢？遇上渣男只是你運氣不好，不是你不夠好，不要因此就害怕去愛，你的緣分可能在下一秒就會來了。」網民紛紛留言表示認同，又羡慕熊黛林同郭可頌人前人後都恩愛！

傷害你的人，只會反覆傷害你。（影片截圖）

早日清醒。（影片截圖）

遠離渣男！（影片截圖）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

放閃！（IG@lynnx1010）

慶祝生日。（IG@lynnx1010）