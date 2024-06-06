TVB最強body郭珮文減肥懶理上圍「縮水」：我啲衫全部都有XX

一眾港姐莊子璇、王怡然、姜依宁、郭珮文、鄧凱文、何沛珈、古佩玲、胡美貽、黃碧蓮等，今日（06/6）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。不止是傳媒焦點都集中於近期人氣急升的新晉「最強body」郭珮文，就連TVB高層都對她「愛護有加」，記者會開始之前，就算曾志偉與郭珮文（Juliana）「隔條河」都傾談起來。



記者會前何小慧搵一眾港姐傾偈。（葉志明 攝）

曾志偉「隔條河」都同郭珮文（Juliana）（鏡頭外）傾偈。（葉志明 攝）

記者會後，郭珮文接受《香港01》時表示參選《2023年香港小姐競選》後的這一年來過得相當充實兼滿足。她說：「學到好多嘢，識到好多唔同嘅人，有好多唔同嘅第一次。好感謝一路喺身邊陪住我嘅人。」

一眾港姐莊子璇、王怡然、姜依宁、郭珮文、鄧凱文、何沛珈、古佩玲、胡美貽、黃碧蓮等，今日（06/6）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。（葉志明 攝）

郭珮文（Juliana）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。（葉志明 攝）

談起近期郭珮文在主持《福祿壽訓練學院》的表現，她坦言明白自己表現並不佳，說：「我都知嘅，咁冇辦法啦，可能係我性格。點講好呢？我要學識接受佢，將佢變成特別之處。」她又表示，將保持這個作風，說：「成個感覺係咁，但係都要講返多啲嘢。」又表示三位《福祿壽訓練學院》導師阮兆祥、王祖藍、李思捷經常提點她，十分感恩。

郭珮文（Juliana）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。（葉志明 攝）

郭珮文（Juliana）。（葉志明 攝）

談起近期郭珮文在主持《福祿壽訓練學院》的表現，她坦言明白自己表現並不佳，說：「我都知嘅，咁冇辦法啦，可能係我性格。點講好呢？我要學識接受佢，將佢變成特別之處。」（葉志明 攝）

王怡然、莊子璇、郭珮文（Juliana）。（葉志明 攝）

她透露，除了《福祿壽訓練學院》之外，暫時未有工作安排，說道：「暫時未有，希望入返劇組，之前拍《法證》嗰時發現我好鍾意呢件事，希望有多啲機會。有機會梗係想同返Bosco啦，佢咁好人，跟住Bosco學到好多嘢。」

莊子璇、郭珮文（Juliana）、王怡然。（葉志明 攝）

郭珮文（Juliana）今日心情好好。（葉志明 攝）

郭珮文（Juliana）坦言，因為早前出埠工作而增磅不少，說：「食嘢過量發咗漲，前一陣減咗少少，但係呢幾日又反彈返。」（葉志明 攝）

她坦言，因為早前出埠工作而增磅不少，說：「食嘢過量發咗漲，前一陣減咗少少，但係呢幾日又反彈返。」問道身材有沒有變化，上圍有沒有「縮水」？她回答：「正常都有。個個人瘦都會。」她坦言分別不大所以沒有理會，而且也沒有衣服不合身的問題，她笑言：「我啲衫全部都有彈性㗎嘛。」

郭珮文（Juliana）坦言，因為早前出埠工作而增磅不少，說：「食嘢過量發咗漲，前一陣減咗少少，但係呢幾日又反彈返。」（葉志明 攝）

問道郭珮文（Juliana）的身材有沒有變化，上圍有沒有「縮水」？她回答：「正常都有。個個人瘦都會。」她坦言分別不大所以沒有理會，而且也沒有衣服不合身的問題，她笑言：「我啲衫全部都有彈性㗎嘛。」（葉志明 攝）