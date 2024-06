TVB 40吋長腿「心機女主播」又出事　東京女廁拍照勁失禮犯大忌

自疫情過後香港人瘋狂出遊旅行,2018年落選港姐,前無綫(TVB)娛樂新聞台女主持鞏姿希 (Krystl),近日獨自到日本旅行,在主題樂園拍VLOG及發限時動態,竟犯下失禮大忌令人側目。



鞏姿希轉眼入行6年。(IG@krystl.kung)

鞏姿希其中一樣最出名,是公開向曾志偉派心一舉成名。(影片截圖)

鞏姿希2023年尾突然在社交平台出post,指「有些離開是另一種遇見」。(IG@鞏姿希)

於《愛.回家之開心速遞》客串。(《愛.回家之開心速遞》截圖)

鞏姿希加入TVB後不時參與綜藝節目或劇集,因性感穿著不時惹網民討論,有人質疑其性感打扮是為了搶嘉賓風頭,被封「TVB機心女」。離開娛樂新聞台後曝光率急降,近日單獨到日本旅行,興奮分享在主題樂園見聞:「Tokyo Disney’s always magical but meeting the Pinocchio family for the first time is just extra special. Hope the little video will put a smile on your face。東京迪士尼真係最夢幻嘅地方,完全冇諗過會見到Pinocchio,勁開心的一日,每次睇條片都會笑,希望佢地的可愛,可以感染到你哋啦!」

鞏姿希不時曬長腿纖腰。(IG:@krystl.kung)

除了瘋狂與喜歡的卡通人物合照,鞏姿希又在IG STORY直擊園內點滴,驚見2張在女廁拍攝的照片﹗照片中有兩名遊客抱住巨型公仔去洗手間:「東京迪士尼會見到好多人打扮得好Disney,仲有好多人帶自己嘅公仔去,我排隊去洗手間嘅時候,見到兩位小朋友,本身已經覺得好可愛。跟住更可愛的情節,兩個去Toilet閂埋門,同一時間將佢哋2個掛咗喺門,Dut個頭出嚟,雖然有諗會唔會唔乾淨,不過真係好得意。」雖然是有趣見聞,但在洗手間內拍照始乎不大妥當。

鞏姿希在東京迪士尼玩得好盡興,瘋狂拍攝。(IG:@krystl.kung)

