TVB 40吋長腿「心機女主播」又出事　東京女廁拍照勁失禮犯大忌

自疫情過後香港人瘋狂出遊旅行，2018年落選港姐，前無綫（TVB）娛樂新聞台女主持鞏姿希 （Krystl），近日獨自到日本旅行，在主題樂園拍VLOG及發限時動態，竟犯下失禮大忌令人側目。



炎明熹受訪遭機心女主播搶鏡 白色貼身上衣突顯好身材被揭是慣犯

鞏姿希轉眼入行6年。（IG@krystl.kung）

鞏姿希其中一樣最出名，是公開向曾志偉派心一舉成名。（影片截圖）

鞏姿希2023年尾突然在社交平台出post，指「有些離開是另一種遇見」。（IG@鞏姿希）

於《愛．回家之開心速遞》客串。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

鞏姿希加入TVB後不時參與綜藝節目或劇集，因性感穿著不時惹網民討論，有人質疑其性感打扮是為了搶嘉賓風頭，被封「TVB機心女」。離開娛樂新聞台後曝光率急降，近日單獨到日本旅行，興奮分享在主題樂園見聞：「Tokyo Disney’s always magical but meeting the Pinocchio family for the first time is just extra special. Hope the little video will put a smile on your face。東京迪士尼真係最夢幻嘅地方，完全冇諗過會見到Pinocchio，勁開心的一日，每次睇條片都會笑，希望佢地的可愛，可以感染到你哋啦!」

鞏姿希不時曬長腿纖腰。（IG：@krystl.kung）

鞏姿希不時曬長腿纖腰。（IG：@krystl.kung）

鞏姿希不時曬長腿纖腰。（IG：@krystl.kung）

除了瘋狂與喜歡的卡通人物合照，鞏姿希又在IG STORY直擊園內點滴，驚見2張在女廁拍攝的照片﹗照片中有兩名遊客抱住巨型公仔去洗手間：「東京迪士尼會見到好多人打扮得好Disney，仲有好多人帶自己嘅公仔去，我排隊去洗手間嘅時候，見到兩位小朋友，本身已經覺得好可愛。跟住更可愛的情節，兩個去Toilet閂埋門，同一時間將佢哋2個掛咗喺門，Dut個頭出嚟，雖然有諗會唔會唔乾淨，不過真係好得意。」雖然是有趣見聞，但在洗手間內拍照始乎不大妥當。

鞏姿希在東京迪士尼玩得好盡興，瘋狂拍攝。（IG：@krystl.kung）

鞏姿希在東京迪士尼玩得好盡興，瘋狂拍攝。（IG：@krystl.kung）

鞏姿希在東京迪士尼玩得好盡興，瘋狂拍攝。（IG：@krystl.kung）

鞏姿希在東京迪士尼玩得好盡興，瘋狂拍攝。（IG：@krystl.kung）