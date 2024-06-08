龔慈恩20歲細仔激罕曝光　文武雙全高大靚仔被封翻版金秀賢

現年60歲的龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女，大女林愷鈴（Ashley）遺傳了父母的優良基因，外形出眾，已入行發展的她更有「最美星二代」的美譽。而龔慈恩的細仔林卓毅（Addison）同樣高大靚仔，更被封為「翻版金秀賢」。日前龔慈恩同一對仔女一起去睇音樂劇，並在IG曬出一家三口的合照，寫道：「我第一次睇The Sound of Music的音樂劇🎶是在英国，跟Ashley現在一樣大😆記得……我坐在山頂，還有望遠鏡提供🤣🤣🤣女兒和兒子小學時也看過一次！現在到她們帶我來看了😄☺️經典中嘅經典，實在是百看不厭啊！」

龔慈恩Keep得好好。（IG@kung_mimi）

大女林愷鈴（Ashley）遺傳了父母的優良基因，外形出眾。（IG@kung_mimi）

已入行發展。（IG@kaening）

有「最美星二代」的美譽。（IG@kaening）

細細個已經好靚女。（IG@kaening）

相中所見，龔慈恩一家三口在背景板前留影，當中大女林愷鈴以白色T恤襯牛仔褲，一身打扮簡單又不失氣質，而細仔林卓毅亦激罕露面，身穿黑色Polo恤襯卡其色長褲的他高大靚仔，同身高173cm的家姐林愷鈴相比高近一個頭，估計身高有近190cm！不少網民都留言大讚龔慈恩一家三口顏值超高，一對仔女都是靚仔靚女，難得露面的細仔更是眉清目秀，充滿星味，外形絕對不輸圈中小鮮肉！

一家三口去睇音樂劇。（IG@kung_mimi）

顏值高！（IG@kung_mimi）

高大靚仔！（IG@kung_mimi）

據知林卓毅不但外形出眾，更是品學兼優，高中畢業於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College，該校是全球最頂尖的50間高中之一，畢業學生多數赴哈佛大學、耶魯大學、倫敦經濟學院、多倫多大學等名牌大學升學。除了學業成績優異之外，林卓毅還擅長拉小提琴和吹色士風，他亦是一名運動健將，曾是學校橄欖球隊隊員，亦喜愛打籃球，又曾於粵語朗誦比賽奪冠軍，可謂是文武雙全。而林卓毅現時在英國留學讀法律，2022年他曾獲邀與家姐林愷鈴一起拍廣告，當時他接受訪問時坦言不抗拒入行。

龔慈恩細仔林卓毅高大靚仔，仲係學霸。（IG@kaening）

龔慈恩曾帶埋一對仔女同曾華倩飯敘。（IG@kung_mimi）

品學兼優。（IG@kaening）

2022年7月出席《七人樂隊》特別場。（微博@龔慈恩）