鬼故｜泰國男人劫殺拎死者手機去賣　被發現有冤魂跟到實一實？

「天網恢恢，疏而不漏」真有其事？早前為大家分享了一則「女鬼打電話上電台」的靈異故事，原來遠在泰國亦發生了一則男性被殘殺後，冤魂跟在殺手身後的個案，聽落一樣十足恐怖！



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泰國是佛教國家，而靈異學說相當盛行。未知是否受文化背景影響，靈異之事流傳甚廣，特別是一些警察破案，有關靈異之事，民眾都有機會知道。早幾日泰國發生一單兇殺案，據泰媒Khaosod Online報導，案件發生在泰國的暖武里（Nonthaburi），即泰國第二大城市。

泰國發生男人被殺，化身冤魂跟隨兇手的事件。（網上圖片 / Khaosod Online）

案發當晚，一名叫Paisan（派桑）的男子被發現慘死家中，房間、汽車，身上財物、手提電話盡數都被洗劫一空。兇手是誰？起初警方鎖定一名跟隨派桑返住處、身穿帽T的年輕男子，據知這名男子跟隨派桑回到家中不久後就離開。

其後，泰國警方翻查出入記錄後，發現這名嫌犯將贓物帶到曼谷的巴吞旺區（Pathumwan），再將所得的贓物，兩部手提電話拿到二手手機店出售。二手手機店的店員向警方表示，回憶起當時情況，這名身穿黑衫的嫌犯到店時拿出兩部手機，店員發現有一名身穿藍色衣服的男人跟在身後。不過，店員就形容這名男子「行蹤詭異」，沒有說話也沒有做其他事，只是跟在這名嫌犯身後。

泰國發生男人被殺，化身冤魂跟隨兇手的事件。（網上圖片 / Khaosod Online）

那時候，警方都未捕獲到這名嫌犯。後來新聞報道了有關兇殺案後，店員才認得案中的藍衫男人曾到店賣手機，他就是那名「行蹤詭異」的男人！認真地想，是不是有什麼搞錯了？為什麼店員會見到案中死者？

見到鬼，但係當下唔知自己見到鬼。真係恐怖。（資料圖片）（非事發地點）

原來同一時間到店賣手機的就正正是嫌犯，而跟在身後的就是案中死者！店員見到新聞中大廈電梯的閉路電視中死者（藍衫）及嫌犯（黑衫）後的外貌後，就更確信當時見到的正正是嫌犯及跟在身後的死者，及後店員就在驚訝之下報警通報。根據報導，這名被冤魂跟隨的嫌犯仍然在逃。

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