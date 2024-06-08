港姐冠軍與爸爸老爺拍廣告竟被斥折墮　一招反擊惡評四字盡見高EQ

現年32歲的「十優港姐」麥明詩於今年1月30日晚，與盛勁為分別在社交網出post宣布喜訊，承認已向對方求婚成功，並分享了求婚時浪漫照片和片段，女方首先用名錶向男友求婚更是非常破格。兩人於3月24日舉行婚禮，在摯親好友的見證和祝福下，正式結為合法夫妻，展開人生新一頁。麥明詩與老公最近就到了牡馬爾代夫度蜜月，享受甜蜜的二人世界，她亦有於IG post出旅遊期間的靚相和短片跟大家分享。新婚的她臨近父親節，還與老公，爸爸以及老爺一起拍廣告，還分享了廣告片段，豈料竟惹來網民的惡評。

襯到絕。（IG圖片）

麥明詩度蜜月大解放。(ig圖片)

麥明詩度蜜月大解放。(ig圖片)

麥明詩換上不同的比堅尼玩水。。（IG：@louisa_mak）

麥明詩換上不同的比堅尼玩水。。（IG：@louisa_mak）

有網民認為麥明詩自己想拍廣告，不應拉埋家人去拍，麥明詩則表示：「有錢齊齊搵」，又於IG story post了她畀錢給爸爸和老爺的片，表示：「證明我有出糧畀兩老」。然而依然有網民不滿，甚至狠批麥明詩擺老人家上枱：「你都得㗎喇。你攞埋老爺你賣廣告」、「老爺都唔放過？好新抱」、「啲廣告拍到咁⋯自己想拍廣告就算 唔好拉埋家人」，更有一位網民鬧爆她說：「真係折墮，嫁咗仲要出嚟賺錢，仲要埋老爺出嚟做埋戲，好好地走去選港姐又入唔到豪門」。麥明詩非旦沒有刪除該惡評，還將有關截圖放到IG story分享，並以「貼堂留言」4字回應，盡顯她的高情商以及大方得體有教養。

麥明詩與老公、爸爸以及老爺一起拍廣告。(IG截圖)

麥明詩與老公、爸爸以及老爺一起拍廣告。(IG截圖)

麥明詩與老公、爸爸以及老爺一起拍廣告。(IG截圖)

網民留言。(IG截圖)

網民留言。(IG截圖)

麥明詩與老公、爸爸以及老爺一起拍廣告。(IG截圖)