巨星老婆曬跑步日常花式放閃　老公驚喜現身激瘦一圈回春狀態佳

歌神陳奕迅（Eason）與老婆徐濠縈（阿徐 Hilary）由相戀到結婚，已經攜手走過逾20年，兩人相識於微時，陳奕迅當初對徐濠縈一見鍾情，拍拖不久便已認定了對方，決心要與她廝守終生。即使他們的個性截然不同，但就相愛相守多年，至今依然十分恩愛，是圈中的模範夫妻。阿徐一直是陳奕迅背後的女人，為老公打點一切，深得老公疼錫。一向愛得低調的兩人，甚少曬恩愛。不過去年阿徐就激罕曬出了她與老公撐枱腳的照片，之後又再曬出兩公婆的合照，難得公開放閃。日前徐濠縈就分享了她的老婆視覺，所影的陳奕迅靚相，花式曬幸福。

二人一向愛得低調。（IG@hilaryxtsui）

兩人十分恩愛。(IG圖片)

徐濠縈月前激罕放閃。(IG圖片)

向來熱愛跑步的徐濠縈，前日於社交網分享了她跑步期間拍的一段短片，留言寫道：「濕度十分之高，輕鬆走路已經成身大汗，今天你們有沒有做運動？#戶外運動 #跑步穿搭 」。片中有徐濠縈的自拍，身穿黑色運動bra top配瑜伽短褲的她，一如既往的Fit爆。她還分享了沿途所見的美麗景色，她在戶用用餐食的麵包，以及可愛的小狗。

徐濠縈分享她的跑步look。(小紅書)

而最後徐濠縈更曬出了她老公陳奕迅的照片，相當驚喜。她以老婆視角為老公拍照，只見陳奕迅同樣一身黑色背心短褲運動look打扮，與老婆情侶裝，餐桌有兩杯飲品，證明兩人拍拖跑步及一起休息，雖然沒有合照，但已足夠閃盲網民，恩愛之情羨煞旁人。陳奕迅明顯瘦了一圈的身形更成為了網民的焦點，紛紛留言大讚他瘦了又年輕了，狀態絕佳。

徐濠縈與陳奕迅拍拖跑步。(小紅書)

徐濠縈與陳奕迅拍拖跑步。(小紅書)

徐濠縈與陳奕迅拍拖跑步。(小紅書)

徐濠縈與陳奕迅拍拖跑步。(小紅書)

徐濠縈曬出麵包。(小紅書)

徐濠縈曬出靚景。(小紅書)

徐濠縈曬出靚景。(小紅書)

徐濠縈曬出小狗。(小紅書)

徐濠縈曬出老婆視角之下既老公陳奕迅。(小紅書)

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