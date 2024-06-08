黃宗澤再穿機長服接拍航空綜藝　生圖流出超有型唔輸小鮮肉

現年43歲的黃宗澤（Bosco）近日再次穿起機長服為接拍的內地綜藝節目《初入職場.機長季》宣傳。他在活動上除了憶述拍攝TVB劇集《衝上雲霄》的點滴之外，還公開回應網民的質疑，強調自己入行以來並沒有整容。

黃宗澤為內地綜藝節目《初入職場.機長季》宣傳。（《初入職場.機長季》微博圖片）

相隔多年再穿起機長服裝的Bosco相當帥氣，比起從前在《衝上雲霄》的稚嫩模樣成熟不少。而當回憶起在拍攝劇集時有甚麼深刻印象，他就表示：「第一次去到外地取景，這個是對我印象最深刻的。而且我還可以有機會接觸到一些飛行員的訓練，對我是特別深刻。」而《衝上雲霄》中，他飾演的謝立豪絕對是他的代表作之一。

《衝上雲霄》絕對是港劇的經典之作之一。（微博圖片）

黃宗澤再穿起機長服裝。（微博圖片﹑《初入職場.機長季》微博圖片）

生圖模樣依然帥氣。（微博圖片）

近年Bosco因樣貌不時被指逆生長而遭到不少網民質疑，但在零修圖的鏡頭下，其生圖模樣依然帥氣十足，五官精緻，骨相輪廓分明，完全不輸時下年輕小鮮肉男明星。而在活動上當被問到早前在個人微博上貼舊照，並強調自己沒有整容，怎麼看待從小帥到大的評價時，他就笑言：「我真的沒有覺得我自己帥，我覺得長得比較好看而已，我真的沒有整容。」令在場嘉賓哭笑不得。

事實上，從學生年代就已經是校草級別的Bosco，五官精緻，身材挺拔，曾經被封為是港版筒井道隆，可見年輕時已是大帥哥一名。