鄧麗欣微博「表態」宣傳內地劇　懶理被網民攻擊：EQ越嚟越高

鄧麗欣（Stephy）今日（8日）現身西九文化區藝術公園出席超慢跑活動，並在台上與主持人森美分享跑步心得，以及為活動擔任領跑員。鄧麗欣接受訪問時表示：「好開心，我今年自己都有開始跑，平時喺屋企都自己跑，今次一千人一齊跑非常有活力，今日天氣其實算好好，之前成個禮拜都落雨，今日出晒太陽，跑嘅時候其實有少少飄雨同風，其實都幾適合。」她透露平時跑步大概維持20分鐘。被問到會否希望仿效發哥（周潤發）跑馬拉松，她說：「長跑有啲渣，想挑戰嘅，但係一路都滴唔起心肝，希望從慢跑開始培養興趣。」

Stephy今日（8日）出席超慢跑活動，透露平常有跑步習慣。（陳順禎攝）

提及去年舉辦的演唱會反應非常熱烈，被問到今年會否舉行Part2時，鄧麗欣表示：「搞完之後真係覺得幾唔夠喉，因為上年得一場，好多粉絲都問我會唔會有Part2或者會唔會喺其他地方搞。」她表示將會回歸樂壇：「音樂上面有啲想法，譬如今年會出新歌。」提到會否考慮新作品呈現經典作品《中華冷面》曲風，她幽默回應：「點解唔敢？其實好多人鍾意呢一種曲風，可能要適合返現在嘅市場同埋年齡階段，開演唱會想挑戰返呢首歌。」被問到會否考慮在紅館開騷，她坦言：「希望呢個係我最終嘅目標，都唔係咁容易，希望有緣喺紅館見到大家。（有冇申請過？）都試過㗎！等緊嘅緣份嚟。」

Stephy宣布回歸樂壇出新歌。（陳順禎攝）

提到最近《末代廚娘》開播不久，被網民攻擊批評一事，她說：「呢樣嘢就因為受咗咁多年嘅訓練，出道以來不斷有唔同嘅新聞，都面對過一啲嘢，訓練到自己嘅EQ越嚟越高，所以冇影響到我今日出活動唔開心，已經有好多工作排咗，冇咁多時間諗咁多嘢。」至於會否回內地宣傳，她表示：「暫時套劇，我嘅部份已經播完，唔知大家有冇睇都死埋，所以就應該唔會去宣傳。」她強調已暫時安排許多香港的工作，而且即將會有很多影視作品推出。