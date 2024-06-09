52歲黃金盛女街頭請人影婚紗照　曾被寸年紀大嫁唔出嬲爆反撃

現年52歲的張文慈（Pinky）近年主力在內地發展，一直以直播帶貨工作為主，曾先後在上海、廣州、深圳生活，直至去年年尾簽約新公司，並轉戰杭州發展，更搬入逾2,000呎的新屋，展開新生活。張文慈當年參選亞洲小姐後入行，憑豐滿性感形象令人留下深刻印象，但其實她至今單身，被封為圈中黃金盛女。早前張文慈上載了一段影片，並寫道：「女演員挑戰穿婚紗找路人拍照...你們覺得誰拍的更好呀？」

張文慈已簽約新公司繼續直播帶貨。（微博@張文慈）

新屋空間闊落。（影片截圖）

好多器材。（微博@張文慈）

亞姐出身的張文慈早年以性感形象示人。（視覺中國）

身材豐滿。（視覺中國）

片中所見，張文慈挑戰為自己穿一次婚紗，並在街頭請不同的路人幫手影婚紗照，身穿露膊婚紗、戴上頭紗同珍珠頸鍊的她，一身造型充滿年代感，張文慈在鏡頭前大擺Pose，非常專業，不過她亦感慨地講道：「我覺得婚紗應該係好多女人嘅夢想，可能你見過我演戲，做過好多次新娘，但其實喺我人生裏面，我從來都未為自己着過一次婚紗，今日我就要着一次無關愛情嘅婚紗，唔係為別人，係要為自己浪漫一次！」

張文慈挑戰為自己穿一次婚紗。（影片截圖）

身穿露膊婚紗、戴上頭紗同珍珠頸鍊的她，一身造型充滿年代感。（影片截圖）

在街頭請不同的路人幫手影婚紗照。（影片截圖）

大家都好幫手。（影片截圖）

為自己着一次婚紗！（影片截圖）

張文慈年過半百仍保養得宜，無論樣貌還是身材都Keep得好好，但她曾被網民嘲笑太老嫁不出：「都可以當奶奶了，還做老婆？」，她亦不甘示弱拍片反擊：「乜做人奶奶嘅年紀唔可以結婚咩？於是我就回覆佢就算80歲都可以結婚㗎啦！有咩問題呀？我想同單身朋友講，唔好因為人哋笑你未結婚、因為屋企人有壓力同埋為結婚而結婚，最緊要自己活得開心，我一直喺度等緊一個真係會結婚嘅人，我先會結婚。」雖然已單身超過10年至今未婚，但張文慈就曾霸氣回應：「我50歲又點啫？我未結婚又點喎？有時我覺得每一個人嘅價值觀唔同，如果你叫我夾硬求其搵一個人結婚，講真呀，我要結婚幾咁容易呀，我唔會為結婚而結婚！」

保養得宜。（影片截圖）

完全唔似年過半百。（影片截圖）

Keep得好！（IG@pinkycheung930）

曾被網民嘲笑。（影片截圖）

霸氣回應！（影片截圖）