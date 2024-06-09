方皓玟爆笑回應與冼靖峰緋聞 「怪罪」傳媒令追求者卻步

方皓玟（小明）今日現身婚紗展任表演嘉賓，並一口送上《All We Have Is Now》、《假使世界原來不像你預期》、《唵嘛呢叭咪吽》，又透露最近除準備月底同周國賢音樂會外，亦將會推出跳舞新歌。心情大好，莫非同最近傳嘅嘅戀情有關？不過，小明接受訪問時，否認同冼靖峰撻著之餘，仲「怪罪」傳媒，搞到追求者退縮，十分好笑。「我同佢係食餐飯嘅朋友，但我一年都會約好多朋友食飯，如果食餐飯就有桃花，我都想。同埋我想講 ，鍾意方皓玫嘅朋友，千祈唔好因為呢單新聞卻步。」

方皓玟笑稱婚紗展比較適合自己6歲兒子，因為對方已有女朋友。（葉志明攝）

小明指飯局上有同冼靖峰傾到之後喺音樂上嘅合作計劃，自己亦唔會因為緋聞而減少與對方聯絡，她認為做朋友最緊要真心，亦呼籲筍盤們留意。「我ready 俾愛情滋潤，而家係dry與wet之間，即是normal 。」小明之後又「怪罪」傳媒寫她厭食症，嚴重影響自己嘅市場。「你哋寫到我封盤咁，人哋就唔打擾，連我媽都以為我撻著，但我真係無開過火，個爐係ready 啫。」她又指最近直播，除咗係同fans溝通外、亦方便追求者了解自己。

小明早前被爆做業主，她再力sell自己係經濟獨力嘅好盤。（葉志明攝）

而對於被指厭食症，小明解釋係照片問題，又強調自己身體十分健康，每星期都會做四日運動，一日三餐食到足，而對於目前94磅體重十分滿意。