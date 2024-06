方皓玟爆笑回應與冼靖峰緋聞 「怪罪」傳媒令追求者卻步

方皓玟(小明)今日現身婚紗展任表演嘉賓,並一口送上《All We Have Is Now》、《假使世界原來不像你預期》、《唵嘛呢叭咪吽》,又透露最近除準備月底同周國賢音樂會外,亦將會推出跳舞新歌。心情大好,莫非同最近傳嘅嘅戀情有關?不過,小明接受訪問時,否認同冼靖峰撻著之餘,仲「怪罪」傳媒,搞到追求者退縮,十分好笑。「我同佢係食餐飯嘅朋友,但我一年都會約好多朋友食飯,如果食餐飯就有桃花,我都想。同埋我想講 ,鍾意方皓玫嘅朋友,千祈唔好因為呢單新聞卻步。」

方皓玟笑稱婚紗展比較適合自己6歲兒子,因為對方已有女朋友。(葉志明攝)

小明指飯局上有同冼靖峰傾到之後喺音樂上嘅合作計劃,自己亦唔會因為緋聞而減少與對方聯絡,她認為做朋友最緊要真心,亦呼籲筍盤們留意。「我ready 俾愛情滋潤,而家係dry與wet之間,即是normal 。」小明之後又「怪罪」傳媒寫她厭食症,嚴重影響自己嘅市場。「你哋寫到我封盤咁,人哋就唔打擾,連我媽都以為我撻著,但我真係無開過火,個爐係ready 啫。」她又指最近直播,除咗係同fans溝通外、亦方便追求者了解自己。

小明早前被爆做業主,她再力sell自己係經濟獨力嘅好盤。(葉志明攝)

而對於被指厭食症,小明解釋係照片問題,又強調自己身體十分健康,每星期都會做四日運動,一日三餐食到足,而對於目前94磅體重十分滿意。