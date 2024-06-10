Loong 9｜12子扮可愛尖叫聲勁響亮　到香港冇時間玩唯有再等下次

TVB男團「Loong 9」由奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂，郭殿甲和陳鑫昊組成，今日（9日）於銅鑼灣一商場舉辦成團後首個見面會，亦是成團後首個齊人活動，12子在數百名粉絲的尖叫聲下登場。他們一登場便立即向在場的粉絲打招呼，介紹完自己後便唱出《閃耀》一曲，在場的粉絲給予他們熱烈的歡呼及支持。最後他們12人在台上分成兩組玩遊戲，結果冼靖峰、江信熹、白子奕、文佐匡、黃奕斌和陳鑫昊一隊輸了，要接受懲罰是「裝可愛」，遊戲結束後，12子便開始拍手會與在場粉絲逐個撃掌。

TVB男團「Loong 9」由奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂，郭殿甲和陳鑫昊組成。（陳順禎 攝）

冼靖峰、江信熹、白子奕、文佐匡、黃奕斌和陳鑫昊扮可愛。（陳順禎 攝）

Loong 9接受傳媒訪問時被問到首度以「Loong 9」身份在香港見粉絲有什麼感受，李權哲說：「這是我們Loong 9出道以來第一之來到香港活動，來到這邊看到大家的熱情，我也感覺得到，我們非常開心。在後台準備的時間，其實非常緊張，也看到大家為我們準備的應援物，也為了這個開心，這樣我們也準備了《閃耀》，我們也想到說來到這邊，我們這一次的服裝是以什麼樣的風格感覺來跟大家見面，然後最終選擇了這種清新的感覺。」

Loong 9成團3個月，今日終於搞得成見面會。（陳順禎 攝）

Loong 9表示因為今次來香港的時間很短，都是來工作，所以未有時間去玩，希望下一次再來的時間會有空可以去玩。張鎬濂的家人也有到場支持，他的婆婆帶了燈牌在台下為孫仔加油：「今次好可惜啦，因為爹哋媽咪冇返黎，因為工作嘅關係，今次都有其他親戚朋友嚟咗。」

Loong 9話今次黎香港嘅時間好短，所以未有時間去玩。（陳順禎 攝）

Loong 9被問到已經在籌備團歌，是怎樣的風格時，李權哲表示：「我們有準備新歌，我們有準備舞蹈，我們都有去準備一些團綜拍攝，希望大家多多期待。」而在《亞洲超星團》後誰變化最大，奧利就表示其實大家都有改變：「應該都往好的方向改變吧，也在每一次練習的時候，然後一起錄音的時候，團綜拍攝的時候都更有團魂了。」奧利說到請大家好好期望一下他們。

隊長李權哲話有團綜，叫大家期待一下。（陳順禎 攝）

Loong 9的成員有一部分成員也是另一團體BOYHOOD 的成員（梁詩煜、江信熹、陳鑫昊及郭殿甲），要如何分配時間？江信熹說他們忙到連休息的時間都沒有：「其實我哋每一日都會有唔同嘅工作，同埋排練，基乎係冇休息時間，確實係有啲忙，但我哋過程係幾開心同埋好充實。」Loong 9最想對粉絲說的話：「今攻非常感謝大家來到現場，然後支持我們，然後也希望我們之後有更多的活動跟大家見面，然後可以給大家更多更好的作品。」

江信熹話連休息嘅時間都冇。（陳順禎 攝）

Loong 9的成員有一部分成員也是另一團體BOYHOOD 的成員（梁詩煜、江信熹、陳鑫昊及郭殿甲）。（陳順禎 攝）

Loong 9成員被問到有什麼目標時，李權哲說他們的目標很遠大：「在完成最大目標之前，一步一步的完成小目標。」 被問到最希望同哪位前輩合作時，冼靖峰表示不止前輩：「仲有我哋嘅導師啦，我哋好想合作嘅一個對象，咁我覺得喺目前為止，我希望可以我哋團可以出更多自己嘅作品先，亦都有機會亮相喺唔同嘅舞台，所以大家可以多多期待。」

冼靖峰想同導師合作。（陳順禎 攝）

附上冼靖峰、江信熹、白子奕、文佐匡、黃奕斌和陳鑫昊扮可愛的照片：

白子奕扮可愛又吸唔吸引到你？（陳順禎 攝）

團員話佢成日都扮可愛，所以第一個就做示範。（陳順禎 攝）

江信熹呢種可愛又係唔係「你杯茶」？（陳順禎 攝）

黃奕斌嘅可愛路線好似行錯咗，佢好似都係行壯男好啲。（陳順禎 攝）

冼靖峰呢朵「大花」呢？（陳順禎 攝）

冼靖峰開槍啦，邊個中咗槍？（陳順禎 攝）

陳鑫昊扮可愛都好似帶啲man嘅感覺。（陳順禎 攝）

陳鑫昊扮可愛。（陳順禎 攝）

陳鑫昊可愛pose好多。（陳順禎 攝）

文佐匡扮可愛你又接唔接受？（陳順禎 攝）

文佐匡好似都唔係行可愛路線。（陳順禎 攝）

仲有拍手會嘅熱鬧情況：

奧利好乖咁坐定定。（陳順禎 攝）

李權哲都有啲霸氣。（陳順禎 攝）

到底粉絲同Archie講咗啲咩，佢笑得咁開心。（陳順禎 攝）

江信熹好認真咁聽緊粉絲講咩。（陳順禎 攝）

梁詩煜點解好似有啲尷尬咁？（陳順禎 攝）

文佐匡突然認真。（陳順禎 攝）

白子奕。（陳順禎 攝）

黃奕斌諗緊啲咩？（陳順禎 攝）

陳梁。（陳順禎 攝）

張鎬濂點解咁有老闆feel。（陳順禎 攝）