Loong 9｜12子扮可愛尖叫聲勁響亮 到香港冇時間玩唯有再等下次
TVB男團「Loong 9」由奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂，郭殿甲和陳鑫昊組成，今日（9日）於銅鑼灣一商場舉辦成團後首個見面會，亦是成團後首個齊人活動，12子在數百名粉絲的尖叫聲下登場。他們一登場便立即向在場的粉絲打招呼，介紹完自己後便唱出《閃耀》一曲，在場的粉絲給予他們熱烈的歡呼及支持。最後他們12人在台上分成兩組玩遊戲，結果冼靖峰、江信熹、白子奕、文佐匡、黃奕斌和陳鑫昊一隊輸了，要接受懲罰是「裝可愛」，遊戲結束後，12子便開始拍手會與在場粉絲逐個撃掌。
Loong 9接受傳媒訪問時被問到首度以「Loong 9」身份在香港見粉絲有什麼感受，李權哲說：「這是我們Loong 9出道以來第一之來到香港活動，來到這邊看到大家的熱情，我也感覺得到，我們非常開心。在後台準備的時間，其實非常緊張，也看到大家為我們準備的應援物，也為了這個開心，這樣我們也準備了《閃耀》，我們也想到說來到這邊，我們這一次的服裝是以什麼樣的風格感覺來跟大家見面，然後最終選擇了這種清新的感覺。」
Loong 9表示因為今次來香港的時間很短，都是來工作，所以未有時間去玩，希望下一次再來的時間會有空可以去玩。張鎬濂的家人也有到場支持，他的婆婆帶了燈牌在台下為孫仔加油：「今次好可惜啦，因為爹哋媽咪冇返黎，因為工作嘅關係，今次都有其他親戚朋友嚟咗。」
Loong 9被問到已經在籌備團歌，是怎樣的風格時，李權哲表示：「我們有準備新歌，我們有準備舞蹈，我們都有去準備一些團綜拍攝，希望大家多多期待。」而在《亞洲超星團》後誰變化最大，奧利就表示其實大家都有改變：「應該都往好的方向改變吧，也在每一次練習的時候，然後一起錄音的時候，團綜拍攝的時候都更有團魂了。」奧利說到請大家好好期望一下他們。
Loong 9的成員有一部分成員也是另一團體BOYHOOD 的成員（梁詩煜、江信熹、陳鑫昊及郭殿甲），要如何分配時間？江信熹說他們忙到連休息的時間都沒有：「其實我哋每一日都會有唔同嘅工作，同埋排練，基乎係冇休息時間，確實係有啲忙，但我哋過程係幾開心同埋好充實。」Loong 9最想對粉絲說的話：「今攻非常感謝大家來到現場，然後支持我們，然後也希望我們之後有更多的活動跟大家見面，然後可以給大家更多更好的作品。」
Loong 9成員被問到有什麼目標時，李權哲說他們的目標很遠大：「在完成最大目標之前，一步一步的完成小目標。」 被問到最希望同哪位前輩合作時，冼靖峰表示不止前輩：「仲有我哋嘅導師啦，我哋好想合作嘅一個對象，咁我覺得喺目前為止，我希望可以我哋團可以出更多自己嘅作品先，亦都有機會亮相喺唔同嘅舞台，所以大家可以多多期待。」
附上冼靖峰、江信熹、白子奕、文佐匡、黃奕斌和陳鑫昊扮可愛的照片：
仲有拍手會嘅熱鬧情況：