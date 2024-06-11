前亞姐季軍驚喜亮相《愛·回家》引網民注意　獲讚演出自然又可愛

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》最近因頻頻有藝人離巢，以致他們劇中的固定角色也隨之消失，先後包括熊心如（蘇韻姿 飾）、龍力士（鄭世豪）及「接龍CPU」（譚坤倫 飾）。不過有人走，自然也有人加入，在日前播出的一集，觀眾和網民就發現了一個新面孔，並大讚她樣子甜美、可愛，翻查資料，原來這位甜姐兒正是2019年亞姐季軍兼「最上鏡小姐」范莎莎。

范莎莎近日出現《愛·回家之開心速遞》。（IG@zazafanzaza）

飾演女秘書。（IG@zazafanzaza）

該集是講雷公（白彪 飾）要同死敵龍敢威（羅樂林 飾）做朋友，所以要求公司職員戴上雷公的面具來訓練自己，飾演女秘書的范莎莎，慘遭對方見一次，就用東西擲一次，擲到面具都爛，滿面貼上膠布，之後還哭著向何啟南吐苦水，真的我見猶憐。雖然選美出身，但可見范莎莎完全沒有靚女包袱，演得非常投入。

放下靚女包袱。（IG@zazafanzaza）

滿面膠布。（IG@zazafanzaza）

我見猶憐。（IG@zazafanzaza）

她在社交網寫道：「話說《愛回家》入面有個可憐小秘書，大家有冇睇到？」並預告繼續會在《愛·回家》出現。而其演出也得到不少網民讚賞：「竟然係愛回家到出現」、「做得好好、好自然」、「呢個秘書幾靚幾Q」、「好有驚喜」。其後，范莎莎在接受《香港01》訪問時，自言演戲方面從來不會有任何包袱，因為有包袱就不會演得好，很開心劇集播出後，聽到好多朋友說她演得很搞笑、很過癮，「其實自己演技方面仍在摸索中，始終不是讀演藝科出身，所以很慶幸遇到這個角色，又有很多前輩看著，尤其是南哥（何啟南），他一來就已經很調皮、很招積的樣子，所以我很快便被他感染進入角色。」范莎莎又透露現與無綫簽下藝員約。

獲網民讚靚女。（IG@zazafanzaza）

又可愛。（IG@zazafanzaza）

網民留言。（IG@zazafanzaza）

27歲的范莎莎是19年亞姐季軍兼「最上鏡小姐」，亦曾參加過2018年港姐，不過入行至今沒有太多令人留下深刻印象的作品，范莎莎曾承認簽約亞視後，工作量不多，要靠自己接洽其他工作，維持生活開支，所以當時正考慮是否再同亞視再續約：「合約係去到22年嘅年尾，其實續唔續約我而家都係度猶豫緊，因為都有其他公司選擇，咁所以係考慮之中。不過我知道公司係想留住我哋，但始終我哋都要睇吓公司開出咩條件，我先會決定。」之後范莎莎於2022年轉投港台電視當主持；同時她也繼續其選美夢，先後在2021年代表香港參加《世界華人美后》，及後又代表香港出戰《2023 歐洲小姐》。

19年亞姐季軍范莎莎。（葉志明攝）

范莎莎曾代表香港出戰《2023 歐洲小姐》。（IG@zazafanzaza）

而除了是「選美達人」外，范莎莎也是一個「旅遊達人」，根據她的社交網的相片以及IG hashtag，她去過的有韓國、英國、德國、法國、意大利、羅馬利亞、西班牙、葡萄牙、瑞典、匈牙利、澳洲、希臘、捷克，可說是符合了她旅遊系畢業的學歷。