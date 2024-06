恭喜恭喜﹗現年64歲的文雪兒與李姓前夫育有兩名女兒,大女張筠(Christy)細女袁萃(Jennifer)先後結婚做人母,端午節文雪兒IG報喜,第三度榮升外婆﹗



文雪兒育有兩女。(ig@candymancandy)

文雪兒細女袁萃2021年10月成為人妻,婚後不久即懷孕,23年初誕下兒子Jensen後,原來火速再造人成功。24年5月貼出孕肚照及超聲波照,當時已懷孕33周。6月10日端午節,文雪兒貼出BB照片宣布喜訊:「各位Auntie Uncle,我叫滿滿呀!我琴日搶閘出嚟食粽呀!祝大家端午節安康😃😃😃」婆婆連續2日探望,隔住玻璃婆孫合照眉開眼笑。

文雪兒細女袁萃,去年初誕下大仔。( IG:@jenn__to)

文雪兒細女袁萃5月宣布懷孕33周。( IG:@jenn__to)

袁萃亦在IG STORY上載BB相:「welcome to the world baby滿滿﹗媽媽爸爸希望你身體健康,平平安安,開開心心,同哥哥相親相愛,I love you so much」

文雪兒連續2日探外孫。( IG:@candymancandy)

