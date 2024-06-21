顏心記劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《顏心記》由愛奇藝、金禾影視聯合出品。有胡蓉作為編劇，於中中為執導，由羅雲熙、宋軼領銜主演的一套以古裝劇為題材的電視劇。 男主角羅雲熙參演過多部熱門劇《何以笙簫默》、《香蜜沉沉燼如霜》、《長月燼明》，演技廣受好評，而女主角也曾經參演《慶餘年》《長風渡》大劇，十分期待男女主角拍檔表現！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《顏心記》｜劇情大綱

劇情描述了郡王江心白與女遊醫顏南星探查神秘和驚險偵案的一段曲折離奇的愛情故事。越江郡王江心白(羅雲熙 飾)患有罕見的「臉盲症」，認不得他人的樣貌，但反而有助他更加敏銳地破案。他到河蠻暗查「烏香案」時，意外認識了每月都會經歷一次「變身」的江湖遊醫顏南星（宋軼 飾）。二人都因為行走江湖相識，為了隱藏自己的秘密，一起經歷三次結合，三次分離的奇幻情緣，一次次破解險象環生的困局，逐漸打開了心扉，建立起了深厚的感情，最終攜手共同破除「烏香之禍」，維護正義，並在愛情中找到了真正的歸宿。

《顏心記》播出時間｜最新追劇日曆

《顏心記》一共有40集，由愛奇藝播放，會員由6月21日連更3日，每日19:00更新。

《顏心記》｜演員人物關係圖

待更新。

《顏心記》｜演員

羅雲熙 飾 江心白

郡王江心白高冷傲慢，臉盲症讓他的愛情受到波折，但利於查案。

颜心记@Weibo

宋軼 飾 顏南星

個性獨立，醫術高明，會每月變身，行走江湖的女遊醫。