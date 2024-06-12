64歲前TVB男星極愛鍚細20年嬌妻　二婚近況曝光愈老愈聽話極黐身

現年64歲的李子雄早年演反派出神入化，2010年娶了細20歲回族內地女星法提麥．雅琦（王雅琦）後，北上定居生活悠遊自在。李子雄相當愛鍚嬌妻，今年太太因過度焦慮導致免疫系統受損，李子雄公開發文肯定太太功勞，更心痛發文叫太太要愛自己。

李子雄以往都做不少斯文敗類奸角。（劇照）

李子雄近日又去川西自駕遊，到4000米海拔都未出現高原反應，僅穿一件薄外套出行，身體強壯。李子雄原打算直駛到西藏，後在老婆反對下打消念頭，「主要是我老婆，怕我去了西藏會有高原反應。」李子雄又謂：「我們男人啊，要聽老婆的話。」李子雄句句不離老婆，他感嘆大自然的壯觀道：「太壯觀了！要是沒有老婆的話，我就直接開車去西藏了。」有網民留言笑指：「我要是有法提麥那麼漂亮的妻子我也甚麼都聽她的」，獲得李子雄讚好。

李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

李子雄有過兩段婚姻，第一任妻子為1987年新秀歌唱大賽冠軍方曉虹，後女方被指因不適應娛樂圈生活，婚後與李子雄舉家移居到加拿大，並誕下一子，可惜最後離婚收場。李子雄又曾與《美女廚房》冠軍賈曉晨（JJ）傳緋聞，更有報道指李子雄為她借車租樓。後與法提麥．雅琦結婚後，以58歲之齡老來得一子「糖豆」，常將老婆掛嘴邊，聽晒老婆話，相當寵妻。

李子雄話要聽老婆話。（抖音）

好聽話。（抖音）

句句不離老婆。（抖音）

話要尊重老婆。（抖音）

網民留言話如果老婆有法提麥咁靚，都會聽晒佢話。（抖音）