劉穎鏇便服Look遮擋不住屈機Body　與粉絲聚會一舉動令大家勁暖心

上月剛度過27歲生日的劉穎鏇，於2016年參選香港小姐，憑高挑身材加上甜美面紅，深受觀眾和評審喜愛，最後勇奪亞軍及最上鏡小姐而簽約無綫。加入無綫後劉穎鏇隨即獲力捧，綜藝、劇集雙線發展，加上肯搏肯捱以及極佳觀眾緣，在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步女藝員」，最近還成為「新奧運六星」之一，可見深受無綫器重。

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)

2016年香港小姐冠軍：馮盈盈、亞軍：劉穎鏇、季軍：陳雅思(Vcg.com)

劉穎鏇當年港姐外景時，大曬屈機Body。(Vcg.com)

呢一幕令不少觀眾流鼻血。（資料圖片）

除此之外，出名身材好的劉穎鏇，在港姐泳衣環節時已令人留下深刻印象，其後更因在劇集《超能使者》中，一幕水着造型被激讚為最強Body。日前，劉穎鏇出席粉絲見面會時，就再次展示其無敵的本錢，而且還要擋都擋不住。

劉穎鏇近年往打女方向發展

揸槍一樣掂。

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。

這身泳衣打扮獲網民激讚最強Body。（《超能使者》截圖）

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（視頻截圖）

曾是籃球隊成員的劉穎鏇，被選為無綫「新奧運六星」之一

從粉絲分享到社交網的合照可見，劉穎鏇當日雖然只簡單便服Look示人，但她所穿的勁貼身白色上衣，將她美好身材表露無遺，加上一對逆天大長腿，非常吸睛。

劉穎鏇日前出席粉絲聚會。（小紅書）

表情多多。（小紅書）

還大騷長腿。（小紅書）

大家玩得好開心。（小紅書）

相信很多粉絲都很羨慕貓貓。（小紅書）

除了身材好外，劉穎鏇個性也非常好，她親自揸機與粉絲自拍兼說上「Thank You」多謝大家支持，而粉絲也表示感受到偶像每張相都展露著真誠的笑容，一點都不hea，如此友善又親民，粉絲當然即時暖入心，大讚：「誰能拒絕一個耐心跟你合照還感謝你的Tiff」、「真誠是最大的必殺技」。

劉穎鏇身材屈機。（小紅書）

劉穎鏇親自揸機。（小紅書）

影完還向粉絲說「Thank you」，非常友善。（小紅書）

劉穎鏇很喜歡粉絲自製的小禮物。（小紅書）

另外都有不少網民對劉穎鏇給予高評價：「見過真人超級靚，身材又好」、「劉穎鏇的笑容真的很治癒，跟其他的女港星區別很大」、「陽光明媚大美女」、可見大家對劉穎鏇的印象都非常好。

粉絲留言。（小紅書）

粉絲留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）