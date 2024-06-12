安德尊寸帶龍舟隊一人累全家　王俊棠獨家回應：條友口水多過茶

日前端午節，無綫一如往年派隊出戰龍舟賽事，但今年直播時卻火藥味十足，在錄影廠擔任主持之一的安德尊（大王），對今年又是王俊棠（棠哥）帶隊似乎非常不滿，他賽事已表示：「佢一人贏全家，一人累身家，佢累晒人地架，佢叫喊令人好炆，佢又扮大佬喎，佢今年係鼓手啦。鼓手應該要係畀香港小姐坐喺度，等我哋睇住香港小姐划啊嘛，佢嗱口嗱面咁，咁你點同佢拍住啊。」

龍舟競賽節目由安德尊（大王）及麥美恩主持。(節目截圖)

結果無綫龍舟隊最後只能以尾二衝過終點，安德尊繼續非常勞氣，繼續鬧：「有乜理由棠哥又黑口黑面，一人累全家啊依家！頭先你個女健兒一路吹BB一邊打嘛，佢依家就自己喺度打自己喺度打，點有節奏啊。」說到這麥美恩開始不知怎麼回答大王，就只能說「係有啲影響嘅」，大王續說：「你棠哥練水又練得少，人哋練11堂，你得3堂。淨係掛住四圍去搵食，你咁樣累咗啲同事，日日去練水。」

安德尊不滿王俊棠帶領龍舟隊。(節目截圖)

而王俊棠在回覆《香港01》電話訪問時，卻非常大方說：「有乜好嬲呀？我成日都係咁畀人『趷』㗎喇，做人嘅嘢唔可以咁小氣嘅，人哋點講咪點講。」但如此落力去參與都要畀人，會唔會好無辜？棠哥續說：「我又唔覺，把口喺人哋度，鍾意講乜就講乜，係咪？（下年會否繼續扒龍舟？）其實我就好鍾意爬龍舟嘅，我喺赤柱學校嗰陣時已經開始爬龍舟，我71年就已經開始扒，所以都會繼續。」

王俊棠做鼓手。(節目截圖)

棠哥也道出無綫龍舟隊成績未如理想的其中一些原因，他說：「我喺TVB都扒咗20幾年，我97年入TVB，98年開始扒，我哋都試過攞到好成績，我哋都攞過冠軍，我記得好似係關詠荷做鼓手嗰年，我哋試過贏過冠軍嘅，第一、第二、第三都試過，我哋仲喺國際龍舟賽嘅明星挑戰賽事中攞過冠軍，我哋嗰陣都人強馬壯，但係公司嘅人流失係好大，有時以前扒開嗰啲冇喺公司做，咁就變咗冇得扒囉。」

其實棠哥也很落力。(節目截圖)

棠哥稱無綫龍舟隊也贏過冠軍。（受訪者提供）

談到大王指鼓手應該由香港小姐擔任，棠哥透露：「呢個係教練安排嘅。（話你黑口黑面？）曬啫，我曬就會曬到好黑，而唔係黑口黑面，皮膚黑啲啫。」最後問到棠哥有什麼說話想回應大王，他風趣地說：「條友口水多過茶，成日吹水唔抹咀，話我累全家，一於家法侍候，槳佢個咀。」原來棠哥當日更是一日雙賽，完成沙田賽事後，再入赤柱與會合香港航海學校一班舊同學出戰另一賽事，最後還勇奪銅盃冠軍，可見棠哥實力毋庸置疑。