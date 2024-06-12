62歲鄧浩光罕現身幕前身形消瘦惹關注　曾與顏福偉形影不離惹緋聞

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持，TVB Plus首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集除有各門各派玄學大師坐陣、跟觀眾互動解答靈異疑難之餘，還會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。昨晚（11日）第16集，九十年代男神、已超過20年未有現身無綫節目的鄧浩光（Anthony）和「泰國通」Roger（胡慧冲）分享靈異經歷。

呢集有胡慧冲（前排左2）同埋鄧浩光（前排左3）擔任嘉賓。

胡慧冲同埋鄧浩光好老友。

62歲的鄧浩光身形比以往清瘦不少惹來網友關注，亦有網友讚他有型有款，靚仔樣依然。思浩透露與鄧浩光相識時，鄧浩光的手部受了傷，鄧浩光首度在節目開腔談及此事，他說：「今次係第一次講，呢件事一直擺喺心入面，1989年時我喺友台第一次拍電視劇，劇情係講我做警員要追一架車，當時凌晨兩、三點喺火炭一個停車場拍。」

鄧浩光（左）、梁思浩

梁思浩（右）、胡慧冲

鄧浩光指事前多次排練都十分順利，他說：「之後有個工作人員話：『勁喎，咁多Fans睇你拍嘢。』我就話冇喎，咁夜邊度會有人，我自己冇為意，之後意外真係出現咗，我畀架車撞到，撞爆咗車頭玻璃，（展示手部傷疤）隻手斷晒筋，依家隻手啲筋係隻腳趾攞筋上嚟駁番，之後嗰個工作人員嚟咗探我，佢話記唔記得嗰日講過見到好多人，依家就知道唔係啦，佢話會唔會係搵替死鬼呢？」

鄧浩光比以往清瘦不少，但依然咁靚仔。

胡慧冲

鄧浩光與「泰國通」胡慧冲老友鬼鬼，胡慧冲大談二人結緣經過：「以前喺友台做Writer，2年之內去咗30幾個地方，有一半係同佢去，後尾唔使寫稿畀佢，同佢講一次佢就已經可以原裝講番出嚟。」鄧浩光笑言：「因為佢寫稿好專一，成日玩食字，啲套路我已經知道晒，佢未寫我已經知道晒。」足見兩人默契十足。

思浩（右2）同鄧浩光（右）認識時，鄧浩光隻手係整親嘅。

鄧浩光首次談及呢件事，手上仲留有疤痕。

鄧浩光首次談及呢件事，手上仲留有疤痕。

兩人曾到泰國桂河大橋拍攝節目，該處在二戰時期死了十萬多人，兩人在當地齊齊遇上靈異事件！鄧浩光說：「做幕前通常一個人一間房，幕後就Share Room，嗰日唔知點解唔夠房要Share房，之後酒店經理話其實有間房，但睇吓我會唔會住，我諗瞓一晚咩房都得，原來間房係老闆個媽媽長住嘅，入到去覺得幾陰森，有一部好古怪嘅衣車，同埋啲擺設都比較怪，我話唔緊要啦一晚就照住，我瞓嗰陣Feel到張床係Un下Un下，我同自己講攰得滯有幻覺啫，但係最奇怪，第二日準備Check Out預備開工時，Feel到張床係濕嘅，床冚被鋪都係唔乾嘅，之後喺衣櫃攞衫着，啲衫都係濕晒未乾咁樣！」胡慧冲則說：「嗰時好興着迷彩，撞到個Crew，佢話你啲Friend到咗，話成班迷彩軍隊喺外面步操，當時以為佢講笑，但諗吓呢度係桂河大橋，撞到都唔出奇！」

胡慧冲同鄧浩光喺桂河大橋拍攝時遇上靈異事件。

胡慧冲同鄧浩光喺桂河大橋拍攝時遇上靈異事件。

節目尾聲，胡慧冲再爆一件親身經歷的靈異事件，他說某年和鄧浩光去到尼泊爾尋找「活女神」拍攝節目，當時的製片安排了他拍攝拜神舞，所有舞者都戴着面具跳舞，胡慧冲被其中一個平平無奇的面具深深吸引着，着晒迷的胡慧冲更不理鄧浩光的勸阻堅持買下該面具，他說：「第一係好想買，第二尼泊爾我未必再去，睇完隻舞覺得好好睇，好想擁有（面具）。」沒想到回到香港便出事。

鄧浩光入住咗一間猛鬼酒店房！

胡慧冲喺尼泊爾買入一個神秘面具，點知就咁出咗事！

胡慧冲喺尼泊爾買入一個神秘面具，點知就咁出咗事！

胡慧冲說：「我嗰時住喺香港，晚上聽到撳門鐘聲，樓下有看更，阿媽又唔會三更半夜嚟搵我，之後當無嘢照瞓，第二朝我真係覺得有人撳鐘，出到廳見擺（面具）個位有個人影！」心知不妙的胡慧冲後來趁着出Trip泰國拍攝，急急將面具送到寺廟處理，他呼籲大家：「喺外國見到同神佛有關嘅東西，唔好亂請唔好亂買，否則易請難送！」

鄧浩光與胡慧冲後生時的合照。(youtube截圖)

鄧浩光在2005年離開幕前，轉投和興白花油藥廠任職業務拓展經理與兒伴顏福偉拍住上！不過鄧浩光亦不算完全退出幕前，因為他不時就會參與白花油藥廠的廣告拍攝公作，亦經常亮相於公開活動。（藥廠FB）

此外，今次鄧浩光再現幕前亦令不少觀眾驚喜，當日他為「活絡油」拍攝了一組爆肌廣告照，大曬出八塊肌，至今仍兩人津津樂道；不過昔日的肌肉男，如今已變為成面白鬚的熟男。而講到鄧浩光，大家定必記得他是一名游泳健將，出身游泳世家的他，入行前做過香港游泳運動員，有「飛魚王子」之稱。到80年代，鄧浩光投入電視圈，先後效力無綫和亞視，在亞視時期雖然做過男主角，但始終未能突圍而出，發展平平；至2000年代，鄧浩光逐漸半退出娛樂圈，並轉行擔任白花油業務組拓展部經理，只偶爾客串幕前演出。

2001年，無綫新增了「狂奔系列」的旅遊節目，頭炮《熱帶雨林蜜月狂奔》由鄧浩光、康子妮主持，帶同馬德鐘、張可頤及四對準新人，一起到澳洲昆士蘭進行歷險比賽。

鄧浩光曾參演《十月初五的月光》。（《十月初五的月光》劇照）

而私生活方面，鄧浩光2002年成家立室並育有一名女兒，但他因經常與「白花油王子」顏福偉無論公開還是私下都形影不離，更被影到一同夜蒲，而傳出同性緋聞。早年曾承認「出櫃」的顏福偉透露過，早於8歲時已認識鄧浩光，但對方並非他的理想型，藉此否認多年緋聞。