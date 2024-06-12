古裝女神生圖被狠批好奇怪兼有年齡感　真實狀態惹熱議竟掀罵戰

現年57歲的李若彤當年憑住小龍女一角奠定了她的古裝女神地位，至今仍一直是不少網民心目中最美的姑姑 (小龍女)。她為了最持最佳狀態，多年來都很自律，注重飲食健康兼有努力做運動keep fit，全身上下無半點多條脂肪，無論樣貌和身材都keep得好好，是圈中的凍齡美魔女。然而日前有網民就分享了她出席活動時的生圖，批評她明顯有年齡感了。

《神鵰俠侶》中小龍女曾傳授楊過武功，但她睡在繩子上的絕技，整個金庸作品只得她一人。（網上圖片）

22年前李若彤在《神鵰俠侶》飾演小龍女，早已成為網民的集體回憶。（網上圖片）

楊過與姑姑小龍女。（網上圖片）

該名網民post了兩張她出席活動時的生圖，以「李若彤好奇怪」為標題，留言寫道：「58歲的她身材保養的非常好，渾身沒有一絲贅肉，臉蛋看起來也很緊致，幾乎看不到皺紋，但一眼看去，並不覺得她年輕，還是能看出年紀。是眼神比較滄桑的緣故嗎？」

而相中的李若彤的確如博主所說，一眼看去並非年輕女生，而是有年齡感的，但卻看不出她已即將登六，比同齡人還是年輕挺多的。大批網民都因為博主的發文，紛紛留言力撐李若彤，為她護航，反駁指：「希望大家能把對女性的審美從少女感中脫離出來」、「煩死了，這些人天天沒事幹嫌5,60歲的人不像2,30歲，這個世界不能擁有多樣性？接受人自然衰老這麽難？」、「又不是28，為啥對58還那麽美的人那麽苛刻」。

網民曬出李若彤的生圖指她老。(小紅書)

網民曬出李若彤的生圖指她老。(小紅書)