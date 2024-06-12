古天樂被入稟追討830萬欠債　前生意夥伴向高院提告指古6年未還款

影帝古天樂日前遭太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股 08082）主席唐才智入稟高等法院，向他追討830萬元。古天樂被指於2013及2014年，與唐才智合作投資公司經銷時裝及飲食業務，其間古向唐私人借貸830萬元用作注資，至今仍未還款。

唐亦要求法庭頒令古天樂和古的公司以信託形式，替唐持有一半股權，並要求轉移有關股權及交代帳目。案件原告為唐才智，被告為古天樂和古天樂持有的公司Cool Label Limited。原告為著名電影製作人、投資電影及娛樂事業，答辯人為藝人。

古天樂受訪時談到《九龍城寨之圍城》續作拍攝的三大困難。（陳順禎 攝）

入稟狀指，古天樂於2013年中向唐才智提議合作投資經銷「EVISU」及「A Bathing Ape」等潮流服飾品牌的公司Eyeteam Limited，唐同意了，並由古天樂透過全資擁有的Product Power Limited持有Eyeteam的49%股權，投資金額為1,660萬元。入稟狀又指，古天樂當時向唐表示未能就協議支付首筆款項，要求唐協助，唐當時同意了，並以個人名義向古免息借出830萬元，訂明還款期為5年，可是古天樂自2018年7月至今未有還款，唐遂入稟向古天樂追討欠款。《香港01》就有關事件向古天樂旗下公司天下一電影製作有限公司查詢，天下一暫時未有回覆。

古天樂出席第77屆康城影展。（VCG）

古天樂出席第77屆康城影展。（VCG）

古天樂出席第77屆康城影展。（VCG）

架起金絲鏡的古天樂，更見成熟味。（VCG）