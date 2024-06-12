56歲「港風女神」近照曝光驚艷全場　美滿婚姻養人獲讚：嫁得很好

一代性感女神邱淑貞在中港兩地知名度甚高，在內地更有「港風女神」之稱。近日她與大女兒沈月一同現身上海，現年56歲的她雖然已淡出幕前多年，顏值絲毫不輸時下年輕貌美的女星，獲網民激讚與女兒似兩姊妹。

邱淑貞是港風女神之一。（《城市獵人》,電影劇照）

近日有當日到場的網民再發文拍下邱淑貞，驚嘆於邱淑貞的出眾氣質美貌。相中可見，邱淑貞打扮並不張揚，但依然是人群中的焦點，年華老去卻徐娘半老，風韻猶存。她腰板挺直地站立，身型Fit爆，又洋溢女人味。

邱淑貞與囡囡沈月感情相當好。（視覺中國）

發文網友大讚：「美的不可方物 是童年的港風女神啊」，亦有網民同意指：「這氣質妥妥大佬的女人」，有人回覆認為是邱淑貞婚姻美滿的緣故：「感覺嫁得很好，這麼多年了婚姻也沒傳出不合，老公長得也不錯」。

邱淑貞大女沈月日前為爸爸沈嘉偉旗下品牌粉墨登場行騷。（IG：@yuetyuetxx）

邱淑貞大女沈月日前為爸爸沈嘉偉旗下品牌粉墨登場行騷。（IG：@yuetyuetxx）

邱淑貞在90年代是當紅電影明星，因風情萬種成了王晶的御用女主角，王晶也把邱淑貞越捧越紅，更傳出當年已為人夫的王晶亦死心塌地愛上邱淑貞，女方因而被掛上「小三」之名。1999年邱淑貞與時裝公司商人沈嘉偉結婚，婚後邱淑貞專心照顧3個女兒，有指也為支持丈夫事業壓上全部積蓄，沈嘉偉亦不負所望令生意愈做愈大，兩人恩愛25年從未傳出不合婚變，是圈中模範夫妻。

邱淑貞艷壓全場。（小紅書）

好靚。（小紅書）

風韻猶存。（小紅書）

發文網友都驚嘆邱淑貞不老美貌。（小紅書）

有人讚邱淑貞嫁得好。（小紅書）

邱淑貞於1999年與時裝集團零售商I.T主席兼行政總裁沈嘉偉結婚，不少人指邱淑貞旺夫，事關沈嘉偉的生意愈做愈大，有指沈嘉偉身家逾10億元。（視覺中國）

1992年邱淑貞拍攝三級片《赤裸羔羊》而一脫成名，更憑藉該電影獲得香港電影金像獎最佳女主角的提名；1999年，邱淑貞嫁給商人沈嘉偉，後隨即息影，現在只會在少有的公開活動或明星聚會看到她的蹤影。（《赤裸羔羊》劇照）

邱淑貞與老公沈嘉偉。 (袁咏儀@微博)

邱淑貞1999年與I.T時裝王國掌舵人沈嘉偉結婚，從此甚少公開露面。（視覺中國）

邱淑貞在電影裡形象相當性感，亦有不少動作戲份。（《城市獵人》電影劇照）

邱淑貞在電影裡形象相當性感，亦有不少動作戲份。（《城市獵人》電影劇照）

邱淑貞於成龍版《城市獵人》裡飾演芽子一角。（《城市獵人》電影劇照）

邱淑貞。(電視截圖)

邱淑貞與大女沈月。(ig圖片)

後藤久美子拍住王祖賢與邱淑貞，半點都不輸蝕！（《城市獵人》電影劇照）