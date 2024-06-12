56歲「港風女神」近照曝光驚艷全場 美滿婚姻養人獲讚：嫁得很好
撰文：張寧兒
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一代性感女神邱淑貞在中港兩地知名度甚高，在內地更有「港風女神」之稱。近日她與大女兒沈月一同現身上海，現年56歲的她雖然已淡出幕前多年，顏值絲毫不輸時下年輕貌美的女星，獲網民激讚與女兒似兩姊妹。
近日有當日到場的網民再發文拍下邱淑貞，驚嘆於邱淑貞的出眾氣質美貌。相中可見，邱淑貞打扮並不張揚，但依然是人群中的焦點，年華老去卻徐娘半老，風韻猶存。她腰板挺直地站立，身型Fit爆，又洋溢女人味。
發文網友大讚：「美的不可方物 是童年的港風女神啊」，亦有網民同意指：「這氣質妥妥大佬的女人」，有人回覆認為是邱淑貞婚姻美滿的緣故：「感覺嫁得很好，這麼多年了婚姻也沒傳出不合，老公長得也不錯」。
邱淑貞在90年代是當紅電影明星，因風情萬種成了王晶的御用女主角，王晶也把邱淑貞越捧越紅，更傳出當年已為人夫的王晶亦死心塌地愛上邱淑貞，女方因而被掛上「小三」之名。1999年邱淑貞與時裝公司商人沈嘉偉結婚，婚後邱淑貞專心照顧3個女兒，有指也為支持丈夫事業壓上全部積蓄，沈嘉偉亦不負所望令生意愈做愈大，兩人恩愛25年從未傳出不合婚變，是圈中模範夫妻。