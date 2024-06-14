43歲「百億豪門少奶」全面復出愈發靚女　天王舊愛現任竟無辜中槍

現年43歲名模熊黛林（Lynn）2016年嫁予百億富豪、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口幸福美滿。榮升「百億豪門少奶奶」的熊黛林，曾稱做闊太好悶，故兩年前全面復出拍戲，重拾事業精神愈來愈好，仲靚過後生時！

熊黛林又靚又fit。(ig圖片)

熊黛林嫁給郭可頌成為豪門少奶奶。(微博圖片)

除了拍戲外，熊黛林亦跟上潮流，常拍片與網民互動。早前她帶老公拍片分享喜愛的茶記，熊黛林坐街邊落單，親民又貼地。期間郭可頌亦有出鏡，熊黛林貼心地問一旁的郭可頌：「老公你食咩呀？」熊黛林心痛站在一旁的老公無得上鏡，又無得埋自己身，她笑言：「好像很可憐的樣子，不行我覺得好像太刻薄他了，然後我不讓他出鏡，不讓他過來。」而郭可頌則一臉寵溺，兩人恩愛非常。

熊黛林（Lynn）復出後一樣又靚又Fit！（IG：@lynnx1010）

熊黛林兩年前全面復出拍《家族榮耀》。（《家族榮耀》劇集截圖）

不少網民大讚熊黛林嫁郭可頌後愈來愈幸福，從外表亦感受到熊黛林生活舒爽，「熊黛林真漂亮啊」；又有人不免比較郭富城現任：「過的比方媛自在舒服多了，個人感覺」。然而熊黛林及方媛嫁的老公不同，生活追求亦不一，不能同日而語，方媛可謂無辜中槍。實際上工作繁忙的郭富城常常抽時間陪方媛及仔女，早前現身拉頭馬全程拖實方媛，贏馬又即刻當眾攬實方媛，鍚到老婆燶！

熊黛林帶老公郭可頌食街邊茶記。（抖音）

好靚女。（抖音）

食茶記親自落單，貼地又親民。（抖音）

郭可頌企埋一邊耐心等候熊黛林拍完片，非常愛鈔老婆。（抖音）

熊黛林唔忍心老公企住等，叫佢上鏡。（抖音）

好鍚老公。（抖音）

方媛無辜中槍。（抖音）

熊黛林（Lynn）曬香肩為老公郭可頌慶祝生日。（IG：@lynnx1010）

城城再次拉頭馬，全程拖實老婆方媛，好鍚老婆！(vcg)