TVB視后疑因被投訴致冇劇拍　着馬面裙英氣十足獲全面激讚

現年33歲的蔡思貝（Sisley）2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧，入行僅7年就憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭一時無兩！不過被封為「人肉發電機」的蔡思貝自入行以來緋聞不斷，異性緣極旺的她更一度被指介入王浩信同陳自瑤的婚姻，令她在內地的觀眾緣甚差。今年年初大批網民湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」，更吸引過萬人點讚，而蔡思貝最近亦全面休息停工，暫未有新劇開拍，沉寂一段時間的她轉戰內地社交平台，又密密拍片同網民互動，早前她上載了一段身穿馬面裙拍攝的短片，網民紛紛留言大讚靚女！

蔡思貝（Sisley）2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧。（IG@sisleychoi）

入行僅7年就憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭一時無兩！（IG@sisleychoi）

今年年初大批網民湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」，更吸引過萬人點讚。（小紅書截圖）

轉戰內地社交平台。（影片截圖）

又密密拍片。（影片截圖）

同網民互動。（影片截圖）

蔡思貝最近全面休息停工，暫未有新劇開拍。（IG@sisleychoi）

蔡思貝寫道：「總要穿一次傳承千年的馬面裙吧！」片中所見，身穿傳統漢服馬面裙的蔡思貝，梳起髮髻，手執摺扇，對着鏡頭大擺Pose，英氣十足，而她的美貌亦成功征服內地網民，留言由一面倒的負評變成全面激讚：「美極了」、「英姿颯爽」、「很有靈氣」、「希望可以拍一部古裝劇」！

英氣十足。（影片截圖）

蔡思貝着馬面裙。（影片截圖）

好型。（影片截圖）

傳統漢服。（影片截圖）

梳起髮髻。（影片截圖）

獲網民大讚！（影片截圖）

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其實蔡思貝曾在出席劇集《飛常日誌》宣傳活動時回應「被負評」事件，她在接受《香港01》訪問時直言有留意：「唔係第一日嘅事，由得佢繼續，然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」當被問到是否因為緋聞太多令外界對她有不好印象，她就表示：「可能係啦，大家如果有雪亮嘅眼睛都知道點睇。」而對於「別找蔡思貝演戲」的留言多達逾6000個like（現時已過萬），她就大方回應：「呢個世界多過六千人嘅。（大家覺得你演技差，未夠班是視后等級喎？）呢個都係部分人嘅意見。（有指你太做作喎？）識我嘅人都知道我係點。」更直言會keep住做返自己。

蔡思貝曾在出席劇集《飛常日誌》宣傳活動時回應「被負評」事件。（資料圖片）

大騷長腿。（IG@sisleychoi）

大露背。（IG@sisleychoi）

性感Deep V。（IG@sisleychoi）

性感Deep V。（IG@sisleychoi）

旗袍look。（IG@sisleychoi）

旗袍look。（IG@sisleychoi）