神級扮嘢王相隔17年重返TVB突淚灑人前　轉型從商多年成農業達人

現年66歲的「燦神」廖偉雄淡出幕前多年，專心發展有機農業，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。近年已移居馬來西亞的廖偉雄，近日獲邀作客由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，今次亦是他相隔17年重返TVB，他在節目中獲頒發「扮嘢界榮譽博士」榮銜時更喜極而泣！

現年66歲的「燦神」廖偉雄淡出幕前多年，近日獲邀作客由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》。（YouTube影片截圖）

他在節目中獲頒發「扮嘢界榮譽博士」榮銜。（影片截圖）

3位主持分別向他其中三個經典表演項目致敬，包括蔡燶華《蝕到空虛》。（影片截圖）

張惡榮《燦神》（原裝為《掃墓》）。（影片截圖）

張惡榮《燦神》（原裝為《掃墓》）。（影片截圖）

為表敬意，3位主持在節目中以廖偉雄不同經典扮嘢造型亮相，又分別向他其中三個經典表演項目致敬，最後更送上驚喜，為廖偉雄頒發學院至高榮譽「扮嘢界榮譽博士」的榮銜，廖偉雄領獎時都忍不住淚灑人前，但仍不忘發揮搞笑本色：「我攞到呢個榮譽博士，係全球最偉大嘅唯一一間福祿壽訓練學院，一個至高榮譽，其他地方冇呀嘛。多謝福祿壽訓練學院！多謝TVB！」廖偉雄還感性地講道：「喺演藝入面，模仿係基礎，當你懂得扮嘢時，你就可以做到唔同嘅角色，因為你知道點去加強。演藝界每年可以出好多個小生，但係起碼10年先可以出到一個笑匠，唔係容易㗎，所以希望福祿壽能夠培育多啲新人。」

以「乜太」造型獻唱經典搞笑節目《笑星救地球》同名主題曲及片尾曲《Charlie Charlie Chit Boom Boom》Medley。（影片截圖）

經典。（影片截圖）

廖偉雄領獎時都忍不住淚灑人前。（YouTube影片截圖）

但仍不忘發揮搞笑本色。（YouTube影片截圖）

全球最偉大嘅唯一一間福祿壽訓練學院！（YouTube影片截圖）

廖偉雄與福祿壽及現場眾學員打成一片。（YouTube影片截圖）

相隔17年重返TVB。（YouTube影片截圖）

廖偉雄在1976年入讀TVB第6期藝員訓練班，畢業後成為藝人，出道初期在劇集《網中人》中飾演新移民「程燦」而成功入屋，亦為他帶來「阿燦」的綽號。在80年代，他參與《歡樂今宵》演出，以模仿藝人及名人為人津津樂道，當中與盧海鵬模仿達明一派的「撻成一塊」唱《壽頭記》（改編《石頭記》）更是經典。到90年代，廖偉雄與胡大為及黃一山等主持《笑星救地球》大受歡迎，其中趣劇「乜太與李」更成為他的代表作。

搞笑鼻祖之一！

乜太與李。（YouTube影片截圖）

好經典。（YouTube影片截圖）

廖偉雄在90年代後期淡出演藝界，轉型從商，雖然曾因生意失敗欠債，被銀行入稟追討申請破產，但他在2001年憑着「燦師傅」叉燒再度打響名堂，之後再大力發展「亞燦米」，除了成為全國十大好米之一之外，更是中國華南地區唯一一個有國際三大認證的大米。燦神還曾與旅行社合作搞旅行團，帶大家參觀他的「燦神龍場」，介紹有機農業及食品，他亦致力於發展名為「亞燦雞」的養雞場。近年廖偉雄移居到馬來西亞發展有機農場事業，現時亦有賣榴槤，再擴大商業版圖！

廖偉雄好感慨。（YouTube影片截圖）

燦神早在1990年代後期淡出演藝界。（視覺中國）

近年燦神專注發展有機農業，他種植的「亞燦米」獲頒全國十大好米，更是中國華南地區唯一有國際三大認證的大米。（Facebook@燦神龍場）