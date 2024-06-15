宋芝齡踢爆安德尊多仇家　自揭姊弟戀︰我真係有喎

宋芝齡今日（15日）出席「香港灣仔區各界協會慶祝香港回歸祖國二十七周年」活動。宋芝齡接受《香港01》訪問時表示：「我現在主要嘅工作除咗TVB 《流行都市》之外，都好積極參與灣仔地區活動，參選完之後喺灣仔做咗好多地區性活動。」她透露現時擔任灣仔青年聯會的主席，並表示：「我需要多啲時間俾灣仔嘅市民認識，我唔係電視框嘅宋芝齡。」

宋芝齡與黃守東今日（15日）出席「香港灣仔區各界協會慶祝香港回歸祖國二十七周年」活動。（陳順禎攝）

安德尊與宋芝齡合作主持節目多年，是幕前的歡喜冤家，亦是非常有默契的好朋友。（IG：@sungchihling）

被問到會否考慮拍戲，她笑言：「拍戲我唔得，我啲戲好鬼渣，有陣時喊嘅時候啲人覺得我好似笑緊，做司儀嘅話都OK！」講到有否留意「大王」安德尊不滿王俊棠帶領龍舟隊指對方「掛住四圍去搵食累咗啲同事」，她表示：「我冇留意，不過佢不嬲都多仇家，大王你乖啲啦！」提到安德尊經常被鬧犯眾憎，她說：「不過我覺得佢多一個唔多少一個唔少，都多開就冇乜所謂，我覺得係螢幕前啲人對佢誤解，佢講嘢大聲啲心地都好善良。」

宋芝齡指有陣時拍戲喊嘅時候啲人覺得好似笑緊。（陳順禎攝）

講到與安德尊是否有發展的機會，她笑言：「我哋係一個好好嘅同事，你知道佢不嬲都好多嘢講，有陣時我哋講啲對白佢就講晒所有嘢，佢就嚟斷氣嗰一刻，我就幫佢接住個力呢一種默契就有嘅。」提到最近有否追求者，她說：「冇呀！俾佢（安德尊）閘住咗，其實我係單身㗎！」她繼續指其實自己單身已經很久，也不曉得為什麼與安德尊會有緋聞。被問到會否接受姊弟戀，她坦言：「我真係有喎！近排都多咗啲細個嘅男仔，佢話覺得我好好，但我唔知道呢啲係咪叫做追求，對住啲後生男仔我諗都OK嘅，唔討厭我，唔會叫我姐姐同阿姨。」

宋芝齡指其實自己單身已經很久。（陳順禎攝）