湯洛雯驚現膠面間尺鼻惹整容疑雲　連網民都話認佢唔出

湯洛雯（靚湯）與老公馬國明拍拖時，有段時間身型時肥時瘦，更一度體重失控超過120磅，被網民講笑中了「不瘦降」，於是在籌備婚禮的同時，湯洛雯為務求以最佳狀態出嫁，扚起心肝努力keep fit，最後修身成功，在婚禮當日重回顏值和身型巔峰狀態。

湯洛雯有段時間身型時肥時瘦。一度體重失控超過120磅（劇集截圖）

更一度體重失控超過120磅。（電視截圖）

湯洛雯之前在籌備婚禮的同時，為務求以最佳狀態出嫁，扚起心肝努力keep fit，最後修身成功。（IG@roxannetong）

湯洛雯在婚禮當日重回顏值和身型巔峰狀態。（IG@roxannetong）

雖然婚後有著老公愛錫和滋潤，但湯洛雯警惕著自己，一邊保持身段避免「幸福肥」，一邊為老公傳宗接代努力調理身體。而已有一個月沒有更新社交網的湯洛雯，日前藉住父親節前夕，在社交網分享近況，雖然未有喜訊宣佈，但另一樣嘢同樣令到網民感到震驚。

湯洛雯婚後非常幸福。（IG@roxannetong）

與老公馬國明人前人後，一樣咁恩愛。（IG@roxannetong）

Sweet到爆！（IG@roxannetong）

湯洛雯發文寫道：「下了兩個月大雨，基本上完全沒心情外出，難得今天整裝外出，要拍個照記錄一下。#再係咁我就要去旅行 #好藉口」。但大家的焦點卻放了在馬太的面容上，在她所分享的兩張近照中，頭一張近鏡網民質疑是否開了眼球；而第二張更是「出曬事」，昔日靚湯驚變網紅樣，反光V煞面加筆直間尺鼻，膠味十足，惹起整容疑雲，網民不禁留言：「唔認得出」、「整咗容...所以兩個月唔出門要消腫？」、「變了另一個樣」。

湯洛雯婚後keep住運動，保持身段。（IG@roxannetong）

可愛一面。（IG@roxannetong）

湯洛雯近日在社交網分享了兩張近照。（IG@roxannetong）

靚湯驚變網紅樣，惹整容疑雲。（IG@roxannetong）

馬國明即速留言放閃。（IG@roxannetong）

但也有網民猜測會否是P圖出事？因為湯洛雯有過「前科」，而今次的全身照中入犯上類似錯誤，雖然身形明顯消瘦不少，但雙腳大腿卻有點不合比例，令人看上去感覺怪怪，看來湯洛雯下次P圖要輕手一點。不過無論如何，身為老公的馬國明都一樣撐到底，極速在老婆的貼文下，留下3個「錫錫」的Emoji傳情，冧到爆。

網民留言。（IG@roxannetong）

網民留言。（Facebook）

網民留言。（Facebook）