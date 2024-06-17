54歲千禧男神變Man爆型佬　與吳彥祖同框不輸對方勾網民集體回憶

現年54歲的連凱近年主攻內地市場，而且愈老愈型、愈有男人味，男神魅力不減當年。出生於台灣的他，曾到美國留學至大學畢業，90年代中來港發展，曾參演《西元2000》、《赤裸特工》、《無間道II》、《新警察故事》等電影，亦曾踩入樂壇，與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成樂隊「Alive」。雖然連凱當年靚仔程度不輸吳彥祖，但星途卻不如對方，發展平平，後來除了轉戰幕後兼擔任特技化妝，近年甚少在香港露面。

近年主力在內地發展的連凱甚少在香港露面。（IG@andrew_lien_kai）

54歲的連凱，愈老愈型。（小紅書）

連凱曾與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成有「港版F4」之稱的樂隊Alive。（視覺中國）

連凱在今年2月上映的網絡電影《緝惡》中飾演反派，西裝Look依然有型有款！（劇照）

連凱今年初因參演內地網大《緝惡》演出，飾演大反派再次引起觀眾及網民注意，此外，他亦非常活躍社交網，不時透過社交網分享近況。近日，連凱就現身上海出席「時尚電影之夜」，在晚宴上，他更遇到已好久不見的昔日戰友兼好友吳彥祖，二人合照隨即勾起一眾網民集體回憶。

連凱一身打扮隨性得來十分有型。（小紅書）

連凱現身上海出席「時尚電影之夜」。（小紅書）

年過半百依然有型有款。（小紅書）

在晚宴上，連凱遇到已好久不見的昔日戰友兼好友吳彥祖，二人合照隨即勾起一眾網民集體回憶。（小紅書）

而更令網民驚嘆的是，連凱和吳彥祖不但顏值不減，現時更多了一份成熟男人味。相中，兩人狀態極佳，連凱留着白鬚、戴着賊仔帽，配以一身休閒西裝Look，隨性得來十分有型；而吳彥祖則一貫靚仔打扮，一型一帥，相當吸睛。紛紛留言：「合作作品：赤裸特工」、「新警察故事裡也有」、「最經典的兩位男人終於又同框了」、「兩大男神」、「都還那麼帥」、「Alive」。

連凱當年除了拍電影之外，亦曾參演在2004年播出的TVB劇集《天涯俠醫》，飾演張家輝的好兄弟、「龍城」醫生賀正，高大靚仔再加上一口「唔咸唔淡」的廣東話，成功令觀眾留下深刻印象，當時與他有不少對手戲的郭羡妮都曾大讚他靚仔。

連凱在TVB劇集《天涯俠醫》中飾演張家輝好兄弟、「龍城」醫生賀正。（微博@連凱Andrew）

當時與他有不少對手戲的郭羡妮都曾大讚他靚仔。（YouTube影片截圖）

連凱在美國讀大學時主修美術，除了幕前演出之外，他亦是特技化妝師兼特技化妝培訓中心的負責人，曾為多部電影做特技化妝。而連凱私生活非常低調，他早在2003年與混血兒太太Amanda結婚，婚後育有兩名兒子，一家四口幸福美滿。連凱雖已年過半百，但留着白鬚的他佬味十足，他亦經常分享穿搭照，偏愛美式復古風格的他以牛仔、軍裝、工裝為主，展現獨特魅力！

讀美術出身的連凱，特技化妝功力一流。（電影劇照）

曾為多部電影做特技化妝。（影片截圖）

一家四口幸福美滿。（IG@andrew_lien_kai）

連凱經常分享穿搭照，偏愛美式復古風格的他以牛仔、軍裝、工裝為主：