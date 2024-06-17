獨家｜前TVB選美冠軍大解放出處女寫真　離巢後做KOL曾被網上問價

邱晴（Mandy）於2017年參選無綫（TVB）港姐入到決賽，可惜僅差一票而無緣五強，但獲得當屆獨有的《big big channel落選香港小姐競選》冠軍，也算是有一個名衍。不過她在TVB的日子並不長，通常都是在劇集或綜藝客串、做嘉賓，直到2021年1月正式公司。

入行以來邱晴（Mandy）也主持過《Think Big天地》和《Big Big小明星》兩個節目，受宅男歡迎之餘還有不少年輕粉絲。（IG圖片）

主持《Think Big天地》。（資料圖片）

離巢TVB後，邱晴簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）和日本AV女優濱崎真緒的師妹。邱晴當時曾透露會轉型做KOL，並轉攻小朋友市場，雖然幕前演出大大減少，不過不時更新社交平台好讓粉絲得知自己近況。

邱晴近年IG穿着。（IG@dear.yc）

邱晴近年IG穿着。（IG@dear.yc）

邱晴近年IG穿着。（IG@dear.yc）

《香港01》收到獨家消息，邱晴即將推出處女寫真集，而且是性感寫真，有超過15個造型。除了必有的泳衣照外，還有一個穿著性感內衣的紅帽眼鏡娘look，這個造型原來是參照當年她在兒童節目教小朋友畫畫時的樣子。

必有的性感泳衣照。（獨家授權）

必有的性感泳衣照。（獨家授權）

呢個造型好殺食。（獨家授權）

呢個造型好殺食。（獨家授權）

用盡心思擺pose。（獨家授權）

用盡心思擺pose。（獨家授權）

邱晴在接受《香港01》訪問時表示，她表示：「今次出寫真嘅原因係因為前排有人喺Facebook度問我會唔會出寫真，嗰陣時我講過話會考慮，點知過咗幾日之後就收到bubble嘅dm，我覺得好有緣份，應該係吸引力法則，同埋Ronald影相真係好靚，我都想將自己唔同嘅一面透過寫真呈現俾大家睇，挑戰自己。亦都希望嚟緊有更多唔同嘅挑戰，例如拍電影、網絡短劇咁，試下啲未做過嘅嘢。」

拍攝寫真時的模樣。（獨家授權）

拍攝寫真時的模樣。（獨家授權）

認真拍攝。（獨家授權）

認真拍攝。（獨家授權）

近年好多女星都在社交平台遇上變態，活躍於社交平台的邱晴，亦遇過有人向她問價。「都有收過嘅，但呢個世界咩人都有，我都控制唔到其他人做啲咩， 所以有時睇完都係得啖笑，多謝佢哋對我嘅關注。」至於完約TVB後的工作，反而令她更清楚自己想要甚麼，她說：「完咗約之後我一直有嘗試唔同方向嘅工作，由飲食、美妝、旅遊、分享個人生活甚至做幕後製作等等，依家就主要同朋友一齊營運YouTube channel。但發現原來自己最中意都係做幕前，（生活夠使？）之前做藝人嘅時候都積落唔少人氣，所以都有唔少嘅KOL job，而且我都唔大使，所以營運Channel同埋維持生活都冇問題嘅。」

邱晴對於將來會否重返TVB，唔排除任何合作嘅機會。(資料圖片)

邱晴青春可愛，不時在IG上載出海泳衣靚相。（IG/ @dear.yc）

邱晴穿起黑絲，加埋頭飾好青春。（IG@dear.yc）