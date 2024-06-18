陳展鵬收女兒父親節驚喜甜入心　小豬比疑洩密爆家中再添一員？

現年47歲的視帝陳展鵬，於2018與落選港姐單文柔（Phoebe）結婚，翌年誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。自成家立室後，陳展鵬成功「轉型」，昔日的Cool爆視帝被妻女融化，成為好老公、好爸爸，而且長期笑容掛臉，一副冧滋滋的樣子。

日前父親節，陳展鵬獲女兒送上驚喜。（小紅書）

陳展鵬被嚇一跳。（小紅書）

小豬比攞住一疊親手（小紅書）

日前是父親節，陳展鵬獲太太和女兒合力炮製驚喜，小豬比送上親手製畫作禮物，單文柔則擔任攝影師從旁拍攝紀錄著每一個快樂時光。片段一開始，陳展鵬正認真為女兒整理書櫃，小豬比突然從後出現，嚇他一跳。

小豬比向爸爸送上她親手製的父親節畫作、勞作。（小紅書）

並作逐一介紹，非常可愛。（小紅書）

小豬比這張畫作疑似洩密，一家三口變四口？（小紅書）

隨後，小豬比向爸爸送上她親手製的父親節畫作、勞作，並逐一加以講解，講到手舞足蹈之餘，又在爸爸身上貼上貼紙。最後，小豬比還使出「大絕」，大大聲「父親節快樂」後向爸爸給予一個大大的飛躍擁抱，冧到展鵬露出一副開心滿足的樣子，眼神裡充滿父愛，從此可看得出他是多麼疼愛女兒。

小豬比又在爸爸身上貼上貼紙。（小紅書）

冧到爆。（小紅書）

陳展鵬當刻眼裡只有他的前世情人。（小紅書）

作為太太的單文柔也深情寫道：「父親節快樂！辛苦你，感激你為家庭努力工作。小豬比成長和學習，你都積極參與。我們感恩有你，小豬比會無限♾️精力會帶給你更多快樂能量 #父親節快樂」。

小豬比還向爸爸給予一個大大的飛躍擁抱。（小紅書）

即時甜入心。（小紅書）

單文柔深情答謝老公。（小紅書）

不過，有眼利網民卻從小豬比的畫作中有所發現，因為裡面的熊貓是一家四口，有網民則笑指小豬比意外「泄密」，推測陳展鵬與太太可能已經再度「造人」成功。其實陳展鵬和單文柔一直都表示希望追多個，但要看天意；而小豬比也以行動暗示很想做家姐，希望有個細佬或細妹陪她玩；故網民也問陳展鵬：「再要做爸爸了嗎？」另外，也有不少網民比片段感染：「哇，煎pan開心到訓唔著囉」、「一睇就知道係女兒奴」、「乖乖可愛小豬比和爸爸愛的抱抱，好感動啊！」

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

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