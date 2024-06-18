姚嘉妮林祖輝離婚｜男方重情重義　黃子華成棟篤笑之神佢有大功勞

45歲的姚嘉妮昨日被爆出與結婚18年老公林祖輝離婚，原來兩人已經離婚多年，分開並不涉及第三者，只是婚姻的路難以再走下去，而一對子女亦會共同撫養。

姚嘉妮與林祖輝的一對子女會共同撫養。（微博圖片）

林祖輝與太太姚嘉妮育有一對仔女。（微博：@姚嘉妮Claire Yiu）

現時60歲的林祖輝曾是ATV旗下藝人，其中以他於1992年在《仙鶴神針》中飾演大奸角「曹雄」最為代表性，他於1997年轉投TVB，不過僅出演過《壹號皇庭V》一套劇，隨後再轉投有線，以擔任節目主持為主，2009年再回TVB，不過退居幕後擔任藝員發展科助理藝人經理。

之後十年他都沒有再拍過劇，專注與姚嘉妮創業開童裝公司，是開過六間分店的老闆，直到2019年他才正式再出山，在ViuTV的邀請之下出演黃秋生主演的《理想國》，並在劇中飾演吳綺莉的丈夫。而在拍《理想國》之前，他的上一套劇集就已經要數到2000年的ATV劇集《電視風雲》。

林祖輝當年在亞視劇集《仙鶴神針》中飾演大奸角曹雄，同劇演員更有米雪、苑瓊丹、歐錦棠。（網上圖片）

林祖輝（左）於2019年突然再拍劇，在ViuTV的邀請之下出演黃秋生主演的《理想國》，並在劇中飾演吳綺莉的丈夫。（ViuTV影片截圖）

林祖輝在圈中亦有好人緣，他與黃子華份屬好友。在2018年，黃子華在最後一次的棟篤笑上說到，1990年人生首次開棟篤笑時，非常擔心銷情，而四處貼街招宣傳，提到當年有好兄弟林祖輝的仗義幫忙時，更講到哽咽，直至完場後，子華走入後台與祖輝相遇，由於事前不知道對方會現身，所以子華忍不住激動落下男兒淚緊緊擁抱他，場面感動。

子華完騷後，看到林祖輝後就忍不住爆喊，並向助手示意拿紙巾抹眼淚。（黎曉靈IG）

林祖輝接受《香港01》訪問時透露，1988年與子華、歐陽德勛、鄧梓峰、胡增良、彭鏡光及歐陽應霽一同主持商台節目《咪前七先鋒》建立交情，漸漸成為好朋友，雖然近年少了見面，但友情依舊。提到當年貼街招宣傳一事，祖輝笑言只事小事一樁：「夜晚一齊去貼街招，嗰晚都係貼咗一、兩個鐘，第二日專登兜架車去睇，發現已經俾人搣走晒。」

兩人在後台情深擁抱再爆喊，對此祖輝笑言：「未見過佢喊。」不過就直言知道要舉行一個棟篤笑一點也不容易，更用花式自殺來作比喻：「觀眾唔一定會笑，每次都有壓力。開場播出嘅片段，自己都有份參與，有晒回憶，佢（子華）就更加多一千倍啦。其實佢都承受好大壓力，我唔知道今次佢預備咗幾耐，但之前佢開Show前6至9個月都唔會接任何嘢，大家都見到票房同各樣嘢都好好，但係就冇人知道佢犧牲咗幾多！」

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