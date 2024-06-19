「翻版陳凱琳」回顧參選港姐畢生難忘　生活富貴周遊列國美貌依然

《2024香港小姐競選》日前舉行首輪面試，有過百位參賽者出席，掀起全城熱話。而曾在2016年參選港姐的鄺美琪（Maggie）亦有在社交平台發文，回顧自己當年選美的經歷：「回顧過去，我的最大挑戰，就是我參加2016香港小姐。一個剛在加拿大大學畢業的女孩，講中文不太流利，怕醜又膽小，走出自己的comfort zone。雖然我沒有獲獎，但這次經歷，令我畢生難忘。」

鄺美琪（Maggie）曾在2016年參選港姐。（視覺中國）

在多倫多出世長大。（TVB）

樣貌標緻。（影片截圖）

被視為大熱門。（影片截圖）

依然好靚！（IG@maggieekwongg）

眼大大、鼻高高。（IG@maggieekwongg）

畢業於加拿大Ivey Business School At Western University。（IG@maggieekwongg）

畢業於加拿大Ivey Business School At Western University的鄺美淇，在多倫多出世長大，2016年畢業後回港參選港姐，樣貌標緻的她舉止大方優雅得體，加上笑容燦爛，由報名到入圍都是大熱門，更有「翻版陳凱琳」之稱。不過鄺美淇最後大熱倒灶，30強止步，當時她與有蒙古血統的代蓮曦丹美（Daisy）爭20強最後一席，可惜鄺美淇慘被Foul，她在宣布一刻都即場「O嘴」，她在接受《香港01》訪問時亦坦言對結果大感意外：「當初對自己都有信心，但後來知道結果，覺得其實都是注定，當然Daisy都很好，未來的路就交由上天安排。」雖然最後落選，但她就表示有意入行發展：「我讀金融，將來或者都會做回這一行，但很多事情是說不定的，如果將來有機會的話，我都不介意在娛樂圈發展。」

鄺美淇與有蒙古血統的代蓮曦丹美（Daisy）爭20強最後一席，可惜鄺美淇慘被Foul。（資料圖片）

當時表示有意入行發展。（資料圖片）

2016年港姐冠亞季軍分別係馮盈盈、劉穎鏇及陳雅思。（視覺中國）

而鄺美淇妹妹鄺美璇就在2020年參選港姐並獲得「友誼小姐」，與三甲謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍都成為好姊妹，但鄺美璇幕前發展，卸任後就不再續約，重投金融行業。去年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友結婚，當時鄺美淇亦有擔任姊妹團送細妹出嫁。而鄺美淇落選後生活亦相當富貴，經常周遊列國兼遊船河，又不時獲邀出席晚宴，美貌依然！

鄺美淇妹妹鄺美璇在2020年參選港姐並獲得「友誼小姐」。（IG@maisiekwong）

卸任後就不再續約，重投金融行業。（IG@maisiekwong）

去年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友結婚。（IG@maisiekwong）

當時鄺美淇亦有擔任姊妹團。（IG@maisiekwong）

送細妹出嫁。（IG@maggieekwongg）

兩姊妹都靚女。（IG@maggieekwongg）

同是港姐出身。（IG@maggieekwongg）

出席晚宴。（IG@maggieekwongg）

似唔似？（IG@maggieekwongg）

慶祝生日。（IG@maisiekwong）

好Fit。（IG@maggieekwongg）

長腿！（IG@maggieekwongg）

遊船河。（IG@maggieekwongg）

高貴優雅。（IG@maggieekwongg）