78歲馮素波變身KOL分享養生之道　有樣嘢每日都要飲一杯

現年78歲的馮素波（波姐）童星入行，是「七公主」之一，至今在娛樂圈打滾已幾十年。早前波姐在社交平台宣布與無綫結束前後30多年的合作關係，但不愁沒有工作，無約一身輕的波姐，積極做不同範疇的工作，唱歌登台、拍廣告、拍戲、拍MV，甚至活躍社交平台當上KOL等，深受年輕一輩喜愛。

波姐年近80歲仍非常緊貼潮流，玩IG、自拍，好精靈！（資料圖片）

波姐早前貼出與TVBuddy的合照宣布離巢，她說自己其實很喜歡TVBuddy，收藏了不少它的紀念品，更是真金白銀買。（Instagram：borjer_alice）

馮素波除了玩IG，亦開設了自己的YouTube Channel「貼地嫲嫲」，更呼籲大家「CLS」，好跟得上潮流。（YouTube：貼地嫲嫲馮素波）

1961年，波姐與妹妹馮寶寶共演《紮腳小紅娘》，這套粵語長片的導演便是父親馮峰。（電視截圖）

近日，個性精靈的波姐，以一身優雅打扮在社交平台開設「波姐健康小課堂」，向大家分享其養生之道。波姐說很多網友都問她，老人家是否不要吃那麼多甜品？她說：「我自己的生活呢，要長壽的生活就是每日一杯咖啡而已，不要喝得過量；至於吃飯呢，早上吃一個早餐，晚上吃一頓晚飯，但是中午的時候，我會吃一點點甜品，或者在餐後吃一點點甜品。」

波姐在社交平台開設「波姐健康小課堂」，向大家分享其養生之道（小紅書）

波姐說她每日都會飲一杯咖啡。（小紅書）

波姐還說每天都會吃一點點甜品補充精神。（小紅書）

吃少少甜品就能讓她有足夠精神應付一日的工作。（小紅書）

波姐解釋，中午吃甜品她就能補充她上午工作時所花的精神，下午的工作她也能有精神，但過量就不好，尤其是有「三高」的朋友，「你要覺得是一種生活享受，和飲食的習慣，你不能今天吃，明天不吃，又或者今天吃很多，明天吃很少，但是我每天吃一點點，喝一點點咖啡。」

波姐溫馨提示不要過量，尤其有「三高」的朋友。（小紅書）

波姐很懂得生活享受。（小紅書）

波姐注中健康飲食。（小紅書）

波姐說吃到七成飽已經可以。（小紅書）

波姐又建議晚餐不能太晚吃，她也不吃宵夜的，「幾十年我都沒吃宵夜的。」除了口講，波姐還在鏡頭前品嚐甜品，並一臉滿足地說：「只要吃七成飽就行了。」認真滋味。網民除了祝福波姐身體健康，還留言大讚：「狀態好好」、「氣質真好」、「好會保養...好年輕心態」、「好叻了，幾十歲識玩社群媒體」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）