78歲馮素波變身KOL分享養生之道 有樣嘢每日都要飲一杯
撰文：崔力生
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現年78歲的馮素波（波姐）童星入行，是「七公主」之一，至今在娛樂圈打滾已幾十年。早前波姐在社交平台宣布與無綫結束前後30多年的合作關係，但不愁沒有工作，無約一身輕的波姐，積極做不同範疇的工作，唱歌登台、拍廣告、拍戲、拍MV，甚至活躍社交平台當上KOL等，深受年輕一輩喜愛。
近日，個性精靈的波姐，以一身優雅打扮在社交平台開設「波姐健康小課堂」，向大家分享其養生之道。波姐說很多網友都問她，老人家是否不要吃那麼多甜品？她說：「我自己的生活呢，要長壽的生活就是每日一杯咖啡而已，不要喝得過量；至於吃飯呢，早上吃一個早餐，晚上吃一頓晚飯，但是中午的時候，我會吃一點點甜品，或者在餐後吃一點點甜品。」
波姐解釋，中午吃甜品她就能補充她上午工作時所花的精神，下午的工作她也能有精神，但過量就不好，尤其是有「三高」的朋友，「你要覺得是一種生活享受，和飲食的習慣，你不能今天吃，明天不吃，又或者今天吃很多，明天吃很少，但是我每天吃一點點，喝一點點咖啡。」
波姐又建議晚餐不能太晚吃，她也不吃宵夜的，「幾十年我都沒吃宵夜的。」除了口講，波姐還在鏡頭前品嚐甜品，並一臉滿足地說：「只要吃七成飽就行了。」認真滋味。網民除了祝福波姐身體健康，還留言大讚：「狀態好好」、「氣質真好」、「好會保養...好年輕心態」、「好叻了，幾十歲識玩社群媒體」。
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