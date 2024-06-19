Anson Lo生日連績三年請搭天星小輪　《MY LIFE》戰衣空降又一城

盧瀚霆國際後援會連續第三年於7月7日，請全港市民免費乘搭天星小輪。

Anson Lo（盧瀚霆）下月7日生日，作為神徒嘅年度盛事，盧瀚霆國際後援會宣布今年除繼續有「教主碼頭」，於7.7請全港市民免費乘搭天星小輪來往尖沙咀《-》灣仔之外。本月26日，《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》將在又一城揭幕，為隆重其事，Anson Lo早前特意拍攝全新一輯造型相片，希望為神徒及大眾帶來不一樣的生日體驗。

Pop Up Store將展出《MY LIFE》閃石戰衣及3米天使翅膀。

今次Pop Up Store嘅重點打卡位，必定係Anson Lo喺MIRROR演唱會中，演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀。今年生日主題「SoaR」解作翱翔，同呢對巨型天使翅膀互相呼應，神徒們一定要影多幾張靚相。另外，Anson Lo喺巡唱期間以寶麗萊相機拍下嘅多張照片，亦首次於Pop Up Store公開，神徒可以一齊feel下教主嘅喜悅同努力。

+ 1

睇完相，當然要影相，後援會引入嘅Hologram全像3D投影相機，令每位參觀者彷如與Anson Lo置身同一空間內度過甜美一刻！一如以往，今次Pop Up Store發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義，撥捐7間本地受惠機構，打卡、shopping仲做埋善事，十分有意義。