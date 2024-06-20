馬清揚讚林鈺洧好純品 選港姐前曾自爆有5位性伴侶被封「性女」

現年29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）、林俊賢女兒，近日與香港大生銀行後人馬清揚，即錢慧儀前夫撻著，更不時進出其山頂豪宅。對於緋聞，馬清揚向傳媒回應緋聞，指自己與林鈺洧在慈善場合認識，讚對方是好好、好純品的細路女。

林俊賢女兒林鈺洧是2022年港姐冠軍。（IG圖片）

報道指林鈺洧每星期三都會在中環與馬清揚「撐枱腳」。(VCG)

雖然馬清揚對傳媒大讚林鈺洧是好純品的細路女，但林鈺洧在選美期間，負面新聞不斷，加上曾在ViuTV節目《對號入座》及《鬼同妳上位》擔任嘉賓時，曾自稱有5位性伴侶，還大膽談「床史」，被封為新一代「性女」。當時有傳由於林鈺洧「性女」形象太過深入民心，因此無法加入慧妍雅集。

馬清揚對傳媒大讚林鈺洧是好純品的細路女。（IG圖片）

林鈺洧IG有不少性感照。（IG圖片）

對於未能加入慧妍雅集的傳聞，林鈺洧接受《香港01》訪問時，透露自己沒有申請入會：「據我所知入會係要申請，但我自己就冇申請到嘅，咁當然如果能夠入會嘅我都想啦，而我都希望可以入到啦。不過呢啲都係隨緣啦，冇所謂。我覺得做善事呢樣嘢係自發性去做，而我呢一年自己都有一個小組，都有去唔同嘅地方做善事，即使我未當選前我自己都有去做善事，我覺得呢個係一個心嚟，去邊個國家，去邊一個組織都係一樣，最緊要係人慈善心。（記︰有冇諗過申請入慧妍雅集？）冇諗過。（記︰傳你大膽言論影響港姐形象拒你入會？）其實過往呢一年，我都解釋咗無數咁多次，我唔再因嗰啲新聞再解釋，同埋我覺得做善事呢樣嘢，就唔好被任何嘢影響到。」

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