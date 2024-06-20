宋芝齡驚訝有人表示「女人唔好讀咁多書」　疑似矛頭直指歐倩怡

現年44歲的歐倩怡5月突然宣布與郭晉安結束18年婚姻，更透露兩人於2年前已分開生活。承認離婚後，日前歐倩怡在節目中透露回復單身後玩交友App，曾與六男約會，更因一句「女人真係唔好讀太多書」而引來批評。《流行都市》主持宋芝齡昨日（19日）在IG不點名評論一位離婚女藝人的言論，疑似矛頭直指歐倩怡。

歐倩怡（Cindy）與郭晉安5月2日透過社交網發文宣布離婚消息，結束18年的夫妻關係！(VCG)

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

歐倩怡日前接受「Chill Good」YouTube節目訪問，分享玩交友App的經驗，然而節目播出後即引來網民熱議，不少網民認批評她公開自己開交友app識6個男士太放縱，「女人真係唔好讀太多書」亦惹來負評，更有網民湧到其IG留言。其後回應網民時亦透露只玩了交友App一個月，純粹出於好奇。

歐倩怡自爆有玩交友APP。（影片截圖）

歐倩怡更指女士讀太多書會不大受歡迎。（影片截圖）

宋芝齡昨日在IG分享，表示留意一位藝人說自己離婚、回復單身的近況，寫道：「內容提及自己嘗試接觸網上交友app，在Profolio上，填寫自己的高學歷，以她幾次的經驗所得，是會嚇怕身邊的男仔的。以她認為的總結，女人真係唔好讀咁多書……吓？如果唔係嚇親男人……吓？」雖然宋芝齡沒有指名道姓，但不少網民都認為她正評論歐倩怡的受訪內容。

宋芝齡昨日在IG分享，表示留意一位藝人說自己離婚、回復單身的近況。（IG圖片）

宋芝齡著大家玩交友APP不要做純純的小白兔，同時亦要提防騙子。（IG圖片）

宋芝齡續指：「但以我所看，可能這位同事最近先學習玩交友app，未清楚其實網上的虛擬世界是極之虛幻的。9.5分飄、0.5分實，與學歷沒有正面的關係。對於這方面我個人有點睇法，如果正常人以正常的邏輯思維去接觸現時的虛擬世界，那麼無論是男或女一定要小心、小心小心小心再小心，不要做純純的小白兔。電視的宣傳片，警方都有經常提醒：提子、提子、提防騙子！」更指考慮開辦多些相關女性的交流座談會，提升自我、緊貼社會。