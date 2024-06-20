陳妍希屢傳婚變曾護夫高情商闢謠　陳曉微博背景冇換破離婚傳聞？

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉在2016年結婚，婚後育有一子小星星，一家三口相當幸福。但近年二人經常傳出婚變，近日更有內地媒體爆料指出，指去年男方更主動提出離婚，並願意淨身出戶，而且二人亦有半年時間未同框等，離婚傳聞甚囂塵上。正因離婚傳聞引來議論，有網民就挖出過去陳曉被指婚後眼睛無光的影片，懷疑他們婚姻早出現問題，對此陳妍希則相當護夫，高情商辟謠。

陳曉﹑陳妍希在2016年結婚 。（視覺中國）

陳曉、陳妍希結婚8年以來屢傳婚變，而婚後的陳曉則被網民發現原先雙目充滿電光的他，好像變得無光了。就好像有一次他們夫妻合體出席活動，女方眼神充滿愛地看望着男方說話，但陳曉不為所動，顯得有一些冷漠，令大家覺得好像女方給予的愛較多一點。

而對於陳曉被指婚後眼睛無光的說法，陳妍希曾接受訪問時幽默表示陳曉又不是奧特曼，眼睛何來有光呢？更強調日子是他們自己在過，覺得只要在自己的小世界裡面，穩穩當當開心過自己的小日子，對她來講其實外面的那些東西是不重要，看來相當維護陳曉。

陳曉被指婚後眼睛無光。（微博圖片）

陳曉微博背景圖片。（陳曉微博圖片）

至今離婚傳聞傳得沸沸揚揚，他們亦沒有公開作出回應。而有細心的網民則發現，陳曉的微博背景至今仍是《神鵰俠侶》楊過照片，而且心中還收藏着一枚戒指，而他亦是因為該劇與陳妍希產生情愫，所以令大家懷疑離婚傳聞的可能性。