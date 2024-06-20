歐瑞偉千金Nicole愈大愈靚盡得真傳　被指似朱千雪加郭柏妍混合體

入行超過30年的歐瑞偉現年62歲，近年他憑《愛．回家之開心速遞》中「KC」一角而為人認知，KC一角更橫跨數輯的《愛回家》，可見辦識度之高。《愛回家》中的KC是一個有很多感情線的角色，先後有不同的女朋友，例如：姚瑩瑩、岑杏賢、孫慧雪等人，但現實中歐瑞偉卻是一個對感情專一的男人，他與來自馬來西亞的老婆李愛玲（Wendy）有著幸福的家庭，還有一對仔女，而女兒Nicole更「靚爆鏡」。

KC扮女人同女女Nicole有冇唔同？（TVB圖片）

歐瑞偉憑《愛．回家之開心速遞》中「KC」一角而為人認知。（TVB截圖）

剛剛過去的星期日是父親節，不少藝人在社交平台大曬父親或子女，而歐瑞偉則在昨日（19日）才曬出父親節禮物：「今年父親節禮物終於到手！」可以見到他收到父親節禮物很開心，雖然他未打開禮物，但已經感覺到十分溫馨。不少網民亦有留言表示羨慕，見到背景是日本，更問到他們是不是一家人去玩了，當中亦有人提及到他的女兒Nicole，指Nicole盡得真傳，漂亮非常。

歐瑞偉則在昨日（19日）才曬出父親節禮物。(ig@au_siu_wai)

不少網民亦有留言表示羨慕歐瑞偉。(ig@au_siu_wai)

Wendy曾是大馬當紅花旦

歐瑞偉1995年於馬來西亞工作期間認識太太Wendy，二人相識五個月便結婚，婚後育有一子一女（Nicholas及Nicole），有網民指女兒外貌很像朱千雪及郭柏妍，但就被歐瑞偉曾說：「佢一啲都唔靚。」更代她說未有意願想入行當藝人。其實Wendy當年是馬來西亞當紅花旦，只是婚後為愛而淡出幕前，專心照顧家庭，令歐瑞偉放心外出打拼。

Wendy曾是大馬當紅花旦。(ig@au_siu_wai)

其實Wendy當年是馬來西亞當紅花旦，只是婚後為愛而淡出幕前，專心照顧家庭，令歐瑞偉放心外出打拼。(ig@au_siu_wai)

歐瑞偉女女Nicole被指似朱千雪加郭柏妍混合體。（IG：@tracytschu）

歐瑞偉女女Nicole被指似朱千雪加郭柏妍混合體。（梁碧玲攝）

歐瑞偉由TVB武師做起

歐瑞偉當年於TVB由武師做起，之後再讀演訓班，多數出演正氣凜然的角色，例如：警察、消防員和大俠等的角色。因為他在香港未能大紅，所以於1995年他到馬來西亞發展，他俟在當地遇上了太太Wendy，Wendy被他顧家的一面深深吸引，相戀五個月便結婚。直到2001年他回流返港繼續演藝生涯，直到近年歐瑞偉憑《愛回家》「KC」一角入屋，與李偉健所飾演的「Terry」組成另類的CP。

歐瑞偉於TVB由武師做起。 (ig@au_siu_wai)

歐瑞偉本身係由武師做起。(ig@au_siu_wai)

歐瑞偉在馬來西亞發展時認識了馬來西亞當紅花旦李愛玲，拍拖很短時間就結婚了。（資料圖片）

李偉健跟歐瑞偉在《愛．回家》系列中，經常孖住出場，私底下亦十分老友。（Instagram圖片）