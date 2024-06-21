林鈺洧經常出入馬清揚豪宅　前妻錢慧儀有意見仲話離婚手續未完結

現年29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）日前（17日）突然傳出與錢慧儀前夫馬清揚秘密撻着的消息，有報道指她不時進出馬清揚位於山頂的豪宅。爆料人更透露，林鈺洧原來每星期都會有數天會一起「撐枱腳」，而二人正在交往也是人所共知的事。馬清揚前日（19日）就事件表示自己是「單身」，更指與林鈺洧正常交往沒有問題，但他的前妻錢慧儀就不是這樣說，還對這事有些意見。

現年29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）突然傳出與錢慧儀前夫馬清揚秘密撻着的消息。(vcg)

馬清揚稱在慈善場合認識林鈺洧，大讚對方是好女仔、好純品，但目前自己是單身。（IG@denicelams）

錢慧儀對林鈺洧出入馬清揚的半山豪宅有意見

今日（21日）有報道指錢慧儀表示她與馬清揚的離婚手續還未完結，她對於林鈺洧出入馬清揚的半山豪宅亦有意見，她認為三名仔女會受到最大的影響。錢慧儀覺得明知道三名仔女在家還是要上去，他們會怎麼想。錢慧儀更透露原來每個月都得不到足夠的生活費，令生活陷入困難，而且經濟拮据，連醫生都看不了。錢慧儀說自己的身體不好，要一直的看中醫及食營養補充品，更指馬清揚每個月給她的並不是他口中的48萬元：「其實有好幾個月都冇。」

錢慧儀認為三名仔女會因為林鈺洧經常出入馬清揚的豪宅而受到最大的影響。（IG@denicelams）

錢慧儀對林鈺洧出入馬清揚的半山豪宅有意見。(vcg)

錢慧儀表示她與馬清揚的離婚手續還未完結。(vcg)

錢慧儀同馬清揚婚變

錢慧儀與馬清揚於2018年傳出婚變，27年婚姻關係正式破裂，對簿公堂。二人多次出入家事法庭進行離婚訴訟，當中涉及800萬律師費問題，由傳出婚變至今已經6年也還未解決問題。當年有傳馬清揚秘撻烏克蘭金髮女模Ksenia B，但他否認自己婚內出軌。

錢慧儀近年與馬清揚婚姻破裂。（資料圖片）