林鈺洧經常出入馬清揚豪宅 前妻錢慧儀有意見仲話離婚手續未完結
撰文：胡凱欣
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現年29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）日前（17日）突然傳出與錢慧儀前夫馬清揚秘密撻着的消息，有報道指她不時進出馬清揚位於山頂的豪宅。爆料人更透露，林鈺洧原來每星期都會有數天會一起「撐枱腳」，而二人正在交往也是人所共知的事。馬清揚前日（19日）就事件表示自己是「單身」，更指與林鈺洧正常交往沒有問題，但他的前妻錢慧儀就不是這樣說，還對這事有些意見。
錢慧儀對林鈺洧出入馬清揚的半山豪宅有意見
今日（21日）有報道指錢慧儀表示她與馬清揚的離婚手續還未完結，她對於林鈺洧出入馬清揚的半山豪宅亦有意見，她認為三名仔女會受到最大的影響。錢慧儀覺得明知道三名仔女在家還是要上去，他們會怎麼想。錢慧儀更透露原來每個月都得不到足夠的生活費，令生活陷入困難，而且經濟拮据，連醫生都看不了。錢慧儀說自己的身體不好，要一直的看中醫及食營養補充品，更指馬清揚每個月給她的並不是他口中的48萬元：「其實有好幾個月都冇。」
錢慧儀同馬清揚婚變
錢慧儀與馬清揚於2018年傳出婚變，27年婚姻關係正式破裂，對簿公堂。二人多次出入家事法庭進行離婚訴訟，當中涉及800萬律師費問題，由傳出婚變至今已經6年也還未解決問題。當年有傳馬清揚秘撻烏克蘭金髮女模Ksenia B，但他否認自己婚內出軌。