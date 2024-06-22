歐錦棠爆男星跟家傭發生性關係　再邀其他男星參戰大玩「目前犯」

61歲的資深藝人歐錦棠，做過多年TVB及亞視，見盡圈中明星百態，近年轉做KOL的他，不時拍片爆料，近日他講到圈中的2位「鹹豬手」及一名老「鹹蛋」，而該名「鹹蛋」曾向同事表示他的家傭可以發生性關係，還邀請另一名圈中前輩參戰，他提出只需滿足兩個條件，就可以一齊玩，歐錦棠片中透露了「鹹蛋」是誰人的線索，引來全城熱烈競猜。

歐錦棠爆料圈中「鹹豬手」及「鹹蛋」。（乜乜棠水舖截圖）

歐錦棠提起圈中「鹹豬手」，包括了「魔術鹹豬手」，以變魔術為名乘機抽水，網民估計是一名蔡姓藝人，現在已消失於娛樂圈。另一位長駐內地的港星「鹹豬手」，就曾因桃色糾紛而令成個劇組要停工，網民估計是陳姓男星，以演出馬騮仔出名，但這二人的鹹豬手事件，不少網民或多或少都有聽過，之後他爆料的「鹹蛋」，卻是聞所未聞。

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歐錦棠口中的「鹹蛋」經典事件，是曾經跟同劇的男星透露，指他家中的女傭可以發生性關係，他不但食過番尋味，還提議其他男星可以參戰。但條件是要在他的家中進行，其次是他要觀戰。歐錦棠大罵「鹹蛋」變態，他還透露了2個線索，原來「鹹蛋」曾經在一班女演員拍攝跳舞戲時，蹲在台下偷窺，並解釋是想教她們跳舞，又被其他女演員投訴經常被他「搜身」。另一個線索，是「鹹蛋」屬於前輩級，當年未有智能電話，該名男星試過在車內聽女性呻吟叫床的卡式帶。歐錦棠堅決不肯透露「鹹蛋」真身，惹來全城網民競猜誰是圈中色中餓鬼。

曾經歷疑被抽水女星：

陳嘉桓：

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王秀琳：