27年前同屆YES校草參賽者聚頭　首合作拍劇貼當年合照勁青春

當年雜誌舉辦的校花校草選舉，可算是年輕人年度盛事，更是入娛樂圈踏腳石，鄧麗欣、黃宗澤、江嘉敏、蘇皓兒等都曾參加。兩位參加27年前舉辦，第一屆《YES!》雜誌校花校草選舉的男星，近日合作拍戲，更上載27年前後合照。



此為2000年參加了《YES!》校花校草選舉！（電視截圖）

鄧麗欣參加2000年度的《Yes!》雜誌校花校草選舉，並當選冠軍，從而進入娛樂圈。（《YES!》封面）

黃宗澤 1998年17歲的黃宗澤「被參賽」，朋友將他的照片寄去選校草並成功入圍。當年Bosco的外貌與現在並無大分別，更可說是秒殺其他參賽者，不過最後竟未有勝出。

黃宗澤 1998年17歲的黃宗澤「被參賽」，朋友將他的照片寄去選校草並成功入圍。當年Bosco的外貌與現在並無大分別，更可說是秒殺其他參賽者，不過最後竟未有勝出。

蘇皓兒曾就讀世界龍岡學校劉皇發中學，2008年以該校學生身份參加《第12屆 Yes! 全港校花校草選舉》。（IG@蘇皓兒）

蔚雨芯原名劉家麗，07年參選《YES!》校花校草選舉，當時佢只得13歲。（IG@蔚雨芯）

袁偉豪當年初入行，除了拍維他奶廣告，其實更早時間以15歲之齡參選第一屆《Yes!雜誌校花校草選舉》，原來同屆另一位參賽者都有入行，正是近年回歸TVB劇接劇的陳少邦。他上載與袁偉豪27年前後的合照留言：「《反黑英雄》係我哋咁多年嚟第一套真正多對手戲同感情嘅一套劇，喺中學時代《yes!》校草到爸爸時代嘅反黑英雄😍非常之值得紀念🥰🥰🥰🥰#反黑英雄 #yes校草 #新法書院」

袁偉豪曾參選校草選舉。(網上圖片)

有網友發掘當年潘冠霖同袁偉豪選校花校草嘅相片。（潘冠霖FACEBOOK）

陳少邦袁偉豪原來係同校，兼同屆參加校草選舉。（陳少邦Facebook）

陳少邦袁偉豪原來係同校，兼同屆參加校草選舉。（陳少邦Facebook）