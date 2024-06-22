「港姐收割機」拍劇錫匀靚女自認着數　抗拒再拍吻戲：好核突㗎

馮素波（波姐）近年活躍於社交平台，化身KOL經常在IG分享日常生活，近期更進駐「小紅書」，請來不少圈中好友一起大談昔日拍劇點滴，獲不少網民支持。日前波姐就邀請到陶大宇擔任嘉賓，原來兩人在TVB時曾多次合作拍劇，包括《今生無悔》、《青出於藍》、《掌上明珠》等等。相隔多年，如今波姐同陶大宇都已離巢，感嘆現時片場人情冷漠，波姐更慨嘆：「而家冇㗎喇，什麼都沒有喇。」

馮素波（波姐）有「御用嫲嫲」之稱。（IG@borjer_alice）

波姐馮素波獲好友送上麻雀蛋糕。（IG@borjer_alice）

波姐邀請到陶大宇擔任嘉賓。（影片截圖）

原來兩人在TVB時曾多次合作拍劇。（影片截圖）

如今波姐同陶大宇都已離巢，感嘆現時片場人情冷漠。（影片截圖）

波姐同陶大宇大談過往拍攝點滴，直言以前演員拍完劇收工會一起食飯，但今時不同往日，演員之間關係疏離，波姐都感嘆道：「所以觀眾睇戲嘅時候就冇咗種親切感，埋位就開工講對白，而家太客氣，好客氣，因為保持一個禮貌喺度，太客氣嘅時候就冇咗一家人食飯嗰種『we嘩鬼叫』。」陶大宇亦表示認同：「而家好似冷淡咗少少。」

陶大宇指現時演員之間關係疏離。（影片截圖）

以前演員拍完劇收工會一起食飯。（影片截圖）

波姐認為而家大家都太客氣。（影片截圖）

反而變得冷淡。（影片截圖）

TVB藝訓班出身的陶大宇憑《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》系列經典劇集大受歡迎，貴為當家小生的他更成為「師奶殺手」稱號的第一人，他亦曾與多位港姐花旦合作拍劇，波姐都笑指陶大宇艷福不淺，更封他為「港姐收割機」：「咁你咪好着數？錫匀咁多靚女！」陶大宇亦直認：「着數㗎，不過我又好有口德嘅，做完我就算㗎喇，唔會四周圍講，多謝佢哋信得過我。」

《刑事偵緝檔案》。（影片截圖）

《壹號皇庭》。（影片截圖）

好拍檔！（微博@陶大宇）

陶大宇曾與多位港姐花旦合作拍劇。（影片截圖）

直認着數。（影片截圖）

當年陶大宇與郭可盈因在三部《刑事偵緝檔案》系列中的合拍表現，成為最受歡迎熒幕情侶檔之一，兩人在劇中更有不少吻戲。不過如今陶大宇對吻戲就表現抗拒，即刻耍手兼擰頭：「而家唔好喇，而家唔得，已經係過去，演員就係呢樣嘢殘忍，唔係話好想錫個女主角，係嗰個身份已經唔啱，如果我而家夾硬錫嘅話出嚟會好核突㗎，已經過去咗喇。」不過陶大宇就期望有機會再與好拍檔合作！

陶大宇與郭可盈曾多次合作。（影片截圖）

好合拍。（影片截圖）

兩人在劇中更有不少吻戲。（影片截圖）

最受歡迎熒幕情侶檔！（影片截圖）

波姐問幾時會再拍吻戲？（影片截圖）

即刻耍手兼擰頭。（影片截圖）