Frankie女友被爆鬧沈殷怡「大陸阿嬋」　揭女方與AK玩地下情

MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）新女友Christy日前被網民公開其黑歷史，更指她周旋於Frankie和另一位MIRROR成員江𤒹生 (AK) 之間的複雜關係。雖然Frankie昨天(20日) 已經發長文否認出軌兼且力撐女友不是小三，不過貼文一出仍然有爆兩大新證據指男方講大話。持有Christy過去於IG限時動態密友截圖的網民又再今日（21日）流出早年她的黑歷史，原來Christy曾經不滿沈殷怡（Shirley）一度稱對方為「大陸阿嬋」，另外還大爆AK同沈殷怡是戀人關係。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy最近連環被揭黑歷史。（網上圖片）

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@frankie729）

Christy踢爆沈殷怡與AK 相戀

Frankie新女友Christy曾經於IG限時動態密友功能轉發沈殷怡的個人照，並寫上：「仲有呢個大陸阿嬋樣嘅三線奀星，逼ak block完我仲要特登黎睇我story宣示主權，收皮啦八婆，你條仔一直有偷食㗎onx！」其實有網民曾經流出一張Christy與AK於IG的私訊對話截圖，雖然二人的對話只是圍繞上跳舞課及舞步話題，而Christy則自揭與Frankie和AK之間的關係，並寫上：「皮皮嬲左我因為我成日提AK，Replied to you，而家AK又係咁TEXT我，我都唔知係咪皮皮搵佢黎試我，但係AK應該唔知我同皮皮咩關係！」

Christy曾自揭與Frankie和AK之間的關係。（IG照片）

Christy大爆AK同沈殷怡是戀人關係。（IG照片）

沈殷怡做過AK歌曲MV女主角

講到AK與沈殷怡之間的關係，其實兩位都是屬於Makerville旗下藝人，女方曾經在AK於2020年推出的solo歌《蝸牛》擔任MV女主角，二人有緣能夠共同在幕前合作而互相認識，不過就未知道Christy大爆AK同沈殷怡相戀的真實性，以及確實年份時期！

沈殷怡曾經在AK於2020年推出的solo歌《蝸牛》擔任MV女主角。（網上圖片）

網民發現的證據一

Frankie現任的新女友Christy於當年ViuTV節目《識碳一定係咁歎》期間，她曾經在IG限時動態開啟密友功能，並且分享一張當時Frankie在節目與Lokman(楊樂文)的截圖，並且留言寫上：「今晚good show，call time 12:20，但係我哋六點幾先瞓。」

Frankie昨日（20日）在IG限時動態發長文撐女友不是小三！（IG圖片）

網民發現的證據二

此外，網民揭發出Christy在2022年1月21日與Frankie當時曾於IG密友限時動態發了一則WhatsApp對話截圖，對話當中Christy寫上：「好嬲呀！咩都冇做過俾人block cls!」Frankie則傳送一張嘟嘴自拍照兼且留言回覆：「錫返好無，唔好嬲。」女方繼續寫上：「好委屈，我都冇做錯。」Frankie繼續回應：「你無，佢都唔想嘅，乖，又着住我件衫，睇住隻腳。」根據以上的線索可以推斷這一張截圖對話內容時間有可能早於2022年1月21日發生。

Christy最近被網民公開當年與Frankie密友對話紀錄勁曖昧，陷入複雜三角戀關係！根據（IG圖片）