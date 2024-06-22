何太大爆閨房事語出驚人　力撐何伯壯健：我老公嗰度真係好強

76歲何伯與43歲的何太因接受TVB節目《東張西望》訪問而成為新聞人物，掀起全城熱話，而何伯同何太近期更多次直播大爆家事，又大方分享夫妻生活。早前何太曾自爆與何伯發生關係時間線，又揚言二人有生B計劃，引起網民關注。日前何太再分享閨房事，更語出驚人，嚇窒網民！

何伯極力護妻，力證何太煲的不是迷魂湯。（節目截圖)

何伯同何太近期更多次直播大爆家事，又大方分享夫妻生活。（影片截圖）

何太經常於她的粉絲群與粉絲聊天。（影片截圖）

何伯與何太曾在《東張西望》中分享閨房事，何伯力撐老婆靚湯，又豪言「一晚五次」是事實：「我OK嘅，啲後生仔唔夠我嚟呀，假嘅咩？你睇我身體。」日前何太在粉絲群組中再提及何伯「一晚五次」，力撐老公非常壯健，無須保健品協助：「佢使乜食嗰啲生精膠囊呀，佢不知幾多精呀！多到呢真係，抹極都仲有嘅。」不過她亦直言何伯「一晚五次」並非次次見效：「真係㗎，但就唔係晚晚，間中囉，邊有人晚晚㗎，係咪呀？」

何太話自己衝口而出爆了閨房事。（節目截圖）

何伯之前錫何太。（影片截圖）

何太又多次強調何伯身壯力健，似乎對現時的夫妻生活非常滿足：「我老公嗰度真係好強，佢呢，仲要去食嗰啲藥方嚟降添呀！邊使好似出面啲人咁無知，咁衰去詆毀人哋，又要食偉哥、又要食咩迷魂湯，仆X嘅，乜都加得到去人哋度嘅！」

何太多次強調何伯身壯力健，似乎對現時的夫妻生活非常滿足。（影片截圖）

何伯。（影片截圖）

至於早前提及與何伯有生B計劃，希望再生一個小朋友，何太更分享生育秘訣：「其實呢我就知道一個方法，如果你想生女呢，就夫妻同房嗰陣時呢，就唔好令佢高潮，如果生仔呢，就要令佢高潮先出嘢咁先生到仔㗎！生女呢，就意思……係囉，就係咁囉！」

何太分享生育秘訣。（影片截圖）