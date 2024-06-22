TVB靚女主持逾千呎新屋巨廳曝光　相連單位景觀開揚設大露台

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，她與老公Kenneth更夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，除了開旅行社帶團之外，形象正面的她更獲不少廣告商垂青，有傳接廣告已年賺百萬。梁芷珮一家原本月花4萬租住九龍站上蓋近千呎的三房海景豪宅，但因租約期滿要搬遷，近日他們已正式搬大屋，日前梁芷珮分享新屋的影片，並寫道：「我搬咗屋喇！🥰❤️比（畀）大家睇吓新屋個廳先！呢個單位好開陽（揚），仲有我地（哋）最鍾意嘅平台仔！搬遠咗不過空間大咗好多。」

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）。（IG@imchristyleung）

梁芷珮與老公經常外遊。（IG@imchristyleung）

有傳接廣告已年賺百萬。（IG@imchristyleung）

開旅行社帶團。（IG@imchristyleung）

靚媽！（IG@imchristyleung）

已正式搬大屋！（IG@imchristyleung）

片中所見，新屋裝修簡約，剛搬入新屋的他們尚未佈置好傢俬，大廳暫時只擺放了掛牆大電視、按摩椅、酒櫃及少量家具，空間相當闊落，入門側邊就是開放式廚房，擺放了雙門大雪櫃，同樣空間感十足。新屋景觀開揚，可望翠綠樹木同海景，落地玻璃外的露台亦十分大，設有戶外茶几、餐枱、太陽傘等等。梁芷珮亦有曬出睡房的照片，可見放了一張雙人床後仍有很多空間，更可以「三邊落床」。

帶大家參觀。（影片截圖）

空間闊落。（影片截圖）

新屋裝修簡約。（影片截圖）

開放式廚房。（影片截圖）

睡房。（IG@imchristyleung）

梁芷珮曾自爆早年住過劏房，她在TVB節目《樓價有得估》中時亦自言鍾意四圍搬，一家五口由700多呎的青衣單位搬到970呎的九龍站上蓋的三房海景單位，早前她曾分享睇獨立屋的影片，直言非常滿意，但最後他們就搬往東涌，據知租住的新屋是相連單位，面積比舊屋大，而且設有露台方便BBQ。

梁芷珮一家原本月花4萬租住九龍站上蓋近千呎的三房海景豪宅。

空間好大。

因租約期滿要搬遷。（IG@imchristyleung）

猶如置身雲端。（IG@imchristyleung）

打邊爐。（IG@imchristyleung）

早前曾分享睇獨立屋的影片，直言非常滿意。（IG截圖）

最後他們就搬往東涌，據知租住的新屋是相連單位，面積比舊屋大，而且設有露台方便BBQ。（影片截圖）