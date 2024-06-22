濠玩夏水禮｜TVB女神小花搶閘騷身材　波波余思霆水上激鬥林鈺洧

TVB全新遊戲節目《濠玩夏水禮2024》將於今晚（22日）起，逢周六晚上8點翡翠台播映。「喪玩隊」、「好玩隊」兩大隊長林盛斌（Bob）、金剛帶領一班「玩得之人」齊集澳門進行水上大激鬥！今晚播出的第一集，有「喪玩隊」的Bob、周吉佩、林鈺洧（Denice）、陳婉衡和王嘉慧，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、梁超怡和黃婧靈（波波），一眾女神齊齊水着上陣大晒Nice Body，畫面唯美！



「喪玩隊」的Bob、周吉佩、林鈺洧（Denice）、陳婉衡和王嘉慧。

「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、梁超怡和黃婧靈（波波）。

王嘉慧化身「東張小拳后」

首個遊戲「浮橋攻城戰」笑料十足，玩法是兩隊各派代表出場爬浮橋，當兩人碰頭時便猜包剪揼決勝負，猜贏繼續向前爬，猜輸的自動跌落水，直到其中一方成功達陣為之勝利。當中周志康和王嘉慧表現最為出色，周志康化身戰神「遇敵殺敵」Carry全隊，王嘉慧則一挑四以全勝姿態達陣，堪稱「東張小拳后」！Denice則是「老鼠屎」無誤，皆因她的狀態全程就如未瞓醒一般，動作慢幾拍連累隊友慘敗，最終齊齊接受「潑水之刑」大懲罰。

王嘉慧玩得好開心。

「今次鬥乜嘢」同樣好玩，玩法是隊長Bob和金剛做代表抽啤牌鬥大或鬥細，輸的那隊其中一名隊員會被隨機拉落水，全隊成員先被拉落水的那隊便為之輸。古古惑惑的Bob和金剛大玩心理戰互拋對方，可惜金剛運氣比較差，拿着「3仔」的他信心十足地挑戰鬥細，豈料Bob竟手持更細的「2仔」，認真黑到冇朋友！「人肉筷子夾波波」睇頭十足，玩法是兩隊代表以二人三足方式夾波波放入箱，夾得較多波波那隊為之勝利。第一回是巨人組VS哈比人組，身材高大的吉吉+Denice VS細細粒的梁超怡+波波，吉吉和Denice雖然有長腿優勢，但兩人未有好好利用，反而意外將波放入對手的箱中，吉吉在界外執波時再度擺烏龍入錯箱，連衰兩鑊堪稱豬隊友！

水上猜拳。

本回合比賽增設「最佳減磅大獎」，在兩集比賽結束後，成功減磅最多那一隊可以贏得價值7,000港元的精美禮品。製作組為了增加趣味性，特意在場地放置大量零食，引誘一眾主持跌入「陷阱」。期間兩位隊長「爆房」突擊檢查，波波被發現吃了一個杯麵和飲了一包飲品，「偷食」斷正的波波即時耍冧：「對唔住，我承諾會再減磅！」至於吉吉則「自首」吃了兩個杯麵，問到他有否心虛時，他搞笑地說：「我屙咗3篤屎，都OK嘅！」想知道今集大贏家是哪一隊？密切留意今晚播出的《濠玩夏水禮2024》。

余思霆身材一樣咁好。

波波。

余思霆。

余思霆。

王嘉慧。

王嘉慧。

陳婉衡。

林鈺洧。