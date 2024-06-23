離巢無綫女星終極反擊工作態度差　爆有另一演員遲到令她慘食死貓

蘇韻姿於2016年選港姐簽約無綫入行，雖然沒有贏得三甲名次，但她挾住皇后大學戲劇學士學位背景，很快已有機會入劇組，更憑處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》飾演熊氏三姊妹的三妹熊心如（紅衫魚）一角成功入屋。不過去年初有傳她因工作態度不佳，包括遲到問題而遭曾勵珍（珍姐）下令雪藏，今年4月她於IG宣布離巢無綫。有傳離巢原因是因為她的工作態度問題，不過她卻否認了離巢與被指因工作態度問題而被雪藏一事有關。

蘇韻姿不時在社交平台派福利。(ig@andreaso_)

蘇韻姿離巢TVB後有新動向。(ig@andreaso_)

蘇韻姿轉投教育界。(ig@andreaso_)

蘇韻姿日前為網台「異騷show」節目《潮流King》擔任嘉賓，接受主持莫家淦、潘梓鋒及吳雲甫訪問，就終極開腔大反擊有關雪藏傳聞，否認自己紀律有問題。蘇韻姿表示：「緊係有唔開心，自己一直好努力做好呢份工，合作過嘅人都知我唔會擺阿姐款、唔會搞是非，所以都好無奈，最離譜傳到話我用粗口鬧珍姐。」她坦言確實有試過遲到，但並非如傳聞所指的屢犯遲到不改。她說：「咁我拍咗6年，遲1、2次點都會有，但如果真係遲得咁緊要，就一早冇得拍咁耐啦。我覺得有啲無辜，自己講嘢唔叻唔識澄清，驚答完會畀人扭曲，同埋公司教落我哋唔答，所以就一直冇回應，點知就變咗默認。」

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

蘇韻姿演《愛回家》熊心如角色成功入屋。(蘇韻姿IG)

蘇韻姿演《愛回家》熊心如角色成功入屋。(蘇韻姿IG)

熊心如教曹總講廣東話。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

熊心如教曹總講廣東話。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

蘇韻姿在訪問中更大爆曾有另一演員遲到，令她慘食死貓。她表示：「試過有第二個演員遲到，咁我係坐公司車去現場，但要等埋佢化妝先出車，結果有同事現場見唔到我，就話我遲到，可能大家又錫嗰位同事多啲，就入晒我數。自己又唔想篤人出嚟，慢慢就可能有咗個壞印象。」她又指自己中文不好，可能在言語上造成了誤會，結果讓人誤以為她態度差，直言對此感到相當委屈。

蘇韻姿身材勁FIT。(IG圖片)

蘇韻姿身材勁FIT。(IG圖片)